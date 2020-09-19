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الرئيس تبون ينصب اللجنة الوطنية المكلفة بمشروع مراجعة قانون الانتخابات

  أدرج يـوم : السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 14:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 40 مرات
الرئيس تبون ينصب اللجنة الوطنية المكلفة بمشروع مراجعة قانون الانتخابات صفحة الفيسبوك لرئاسة الجمهورية الجزائرية @ AlgerianPresidency

الجزائر- نصب رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية, أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.

و تتكون اللجنة من ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وسبعة أساتذة في القانون من جامعات الجزائر و تيزي وزو وسطيف و وهران وتلمسان وسيدي بلعباس والمركز الجامعي لتيبازة.

ويرأس اللجنة الأستاذ الجامعي و العضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة, السيد أحمد لعرابة ويتولى فيها الأستاذ وليد العقون منصب المقرر.

وفي تصريح للصحافة عقب حفل التنصيب عبر رئيس اللجنة أحمد لعرابة عن شكره "مرة أخرى" , باسم اللجنة وباسمه الخاص للرئيس تبون "عن الثقة التي وضعها فينا".

و جرى حفل التنصيب بحضور الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد ومدير الديوان برئاسة الجمهورية, السيد نور الدين بغداد دايج ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد كمال بلجود والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية, السيد بلعيد محند أوسعيد والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية, السيد بوعلام بوعلام.

 

آخر تعديل على السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 14:30
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الرئيس تبون ينصب اللجنة الوطنية المكلفة بمشروع مراجعة قانون الانتخابات
  أدرج يـوم : السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 14:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 40 مرة   شارك

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