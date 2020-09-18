Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بكالوريا: صدور احكام جديدة ضد عدة اشخاص متورطين في عمليات الغش

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2020 19:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
بكالوريا: صدور احكام جديدة ضد عدة اشخاص متورطين في عمليات الغش

الجزائر - أصدرت عدة محاكم هذا الخميس، و هو اليوم الأخير من إمتحانات البكالوريا لسنة 2020، عقوبات بالحبس والغرامة المشددة في حق 19 شخصا بالغا سن الرشد الجزائي، كما أمرت بإيداع 10 آخرين رهن الحبس المؤقت في إنتظار محاكمتهم، حسب بيان لوزارة العدل.

و اضاف البيان ان  الوقائع تتعلق إما بالقيام بنشر أو إفشاء أسئلة البكالوريا أو الأجوبة عنها أو إنتحال هوية الممتحن من طرف الغير. مع العلم أن الجهات القضائية لم تسجل إلى غاية اليوم الخميس أية واقعة تتعلق بنشر أو إفشاء الأسئلة أو الأجوبة قبل إنطلاق الإمتحانات، ذلك أن جميع الحالات المسجلة تتعلق بالنشر أو الإفشاء بعد إنطلاقها.

وفي هذا الصدد  قضت محكمة سور الغزلان (البويرة) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار مع أمر ايداع  في الجلسة ضد (ك.ب)’ بينما ,حكمت محكمة عين وسارة (الجلفة) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار في حق المتهمتين (غ.إ) و(ح.س).

و من جهتها اصدرت محكمة بوفاريك (البليدة) حكما بعام حبس نافذ وغرامة 50 ألف دينار في حق المتهم (ح.س.م) مع إيداعه في الجلسة في حين  قضت محكمة آفلو(تيارت) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار ضد المتهم (ب.ث).

و حكمت محكمة الأغواط بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار في حق خمسة أشخاصهم (ب.ر.ج)، (ب.آ.أ.خ)، (ق.ي.م.د) ،(ط.ع)، (ب.ق.ع.د).و قضت محكمة غليزان ب18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار في حق (ب.ع.ع) و(ب.ع.خ) كما قضت بنفس العقوبة على (و.ب) مع الإيداع في الجلسة.

اقرأ المزيد: بكالوريا 2020: شعور بالارتياح وأمل في "تفهم" الأساتذة المصححين للظروف الاستثنائية

و اصدرت محكمة العفرون حكما بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار ضد (ب.ف) مع الأمر بالإيداع في الجلسة، واصدرت نفس العقوبة ضد (ع.أ) مع الأمر بالإيداع.

و بمحكمة عزابة (سكيكدة) صدرت عقوبة سنتين (02) حبسا نافذا في حق (ب.ش) و18شهرا حبسا نافذا ضد (ك.س).

و قضت محكمة عين صالح (تمنراست) بعام حبس موقوف النفاذ وغرامة 60 ألف دينار ضد المتهمة (د.ف)، كما قضت محكمة ورقلة من جهتها بستة أشهر حبس نافذ وغرامة 50 ألف دينار في حق (ي.ع.ح).

واضاف بيان وزارة العدل انه في نفس سياق ردع هذه الأفعال، تَمّ وضع 10 أشخاص رهن الحبس المؤقت بعد تأجيل قضايا المثول الفوري المتعلقة بهم لحين محاكمتهم.

و يتعلق الامر بالمتهمين (ب.و)، (ق.ل) و(ق.و) بمحكمة بئر العاتر والمتهم (ه.ا) بمحكمة العوينات و المتهم (ح.ن) بمحكمة تبسة. و المتهمين (ه.خ)، (ش.ه)، (ق.ع.أ)، (ب.ط.م) بمحكمة العطاف،والمتهم (ب.ع.و.ز) بمحكمة قصر الشلالة.

واختتم البيان ان  الجهات القضائية تستمر في معالجة جميع القضايا المطروحة تحقيقا للردع العام والخاص، في إطار الأحكام الصارمة التي أتى بها التعديل الوارد في 28 أبريل 2020 على قانون العقوبات.

آخر تعديل على الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2020 19:12
كلـمات مفتـاحيــة :
بكالوريا: صدور احكام جديدة ضد عدة اشخاص متورطين في عمليات الغش
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2020 19:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.18

تيزي وزو : فوز فلاحين مختصين في غراسة الزيتون في المسابقة الوطنية "جعفرعلوم"

20.09.18

الاحتلال الإسرائيلي هدم 3300 مسكن في الضفة الغربية خلال الأعوام الستة الماضية

20.09.18

بكالوريا: صدور احكام جديدة ضد عدة اشخاص متورطين في عمليات الغش

20.09.18

عنابة : إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 2 بمركب سيدار الحجار

20.09.18

جثمان عبد المجيد مرداسي يوارى الثرى بالمقبرة المركزية بقسنطينة

20.09.18

الفيفا ترفع عقوبة حرمان اتحاد الجزائر من الاستقدامات بعد تسوية قضية اللاعب إيبارا

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.15

قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.15

مشروع الفوسفات الضخم: مخطط تطوير بقيمة 6 مليار دولار أمريكي

20.09.14

مستغانم: إحباط محاولة لتدبير الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر

20.09.15

رقمنة: السيد رزيق يتباحث مع مدير شركة هواوي-الجزائر حول سبل التعاون