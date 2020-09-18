وفاة المؤرخ والبروفسور عبد المجيد مرداسي: قوجيل يعزي عائلة الفقيد

كوفيد-19: عودة محتشمة الى قاعات الرياضة الخاصة مع تطبيق صارم للبروتوكول الصحي -

صدور كتاب بجاية, أرض الأنوار لرشيق بوعناني -

لجنة قرية تيغليت محمود تحيي قيم تاجماعت -

عبد المجيد مرداسي كان يحمل قسنطينة في قلبه و الجزائر في جسده -

بكالوريا: صدور احكام جديدة ضد عدة اشخاص متورطين في عمليات الغش -

أوبك+: اللجنة الوزارية المختلطة للمتابعة واثقة بخصوص أفق تطور سوق النفط -

الرئيس تبون يعزي عائلة البروفسور الراحل عبد المجيد مرداسي -

الرسائل المجهولة: رئيس الجمهورية يوجه تعليمة إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية -

جيش: تنصيب العقيد بن عباس محمود قائدا للمدرسة التطبيقية للاستطلاع بالشلف -

تطهير وضعية العقار من أولويات الدولة -

وزيرة الثقافة تعلن عن مشروع لإنشاء متحف خاص باللباس التقليدي -

تنمية مناطق الظل تمر عبر ترقية مواطنيها -

رزيق يترأس اجتماعا حول ترقية صادرات الخدمات -

الجزائر تجدد التزامها بالمساهمة في الجهود الدولية للحفاظ على طبقة الأوزون -

كورونا: 228 إصابة جديدة, 158 حالة شفاء و 9 حالات وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة -

تدابير قانونية جديدة لتمكين حاملي شهادات الدكتوراه من ولوج المحيط الاقتصادي -

التنازل عن الأملاك العقارية للدولة: تسوية أكثر من 747 ألف ملف لحد الان -

الملعب الجديد لوهران: الأرضية تستعيد اخضرارها شيئا فشيئا -

الرئيس تبون يجري حركة دبلوماسية جزئية شملت بعض السفارات في أوروبا وإفريقيا -