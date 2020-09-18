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وفاة المؤرخ والبروفسور عبد المجيد مرداسي: قوجيل يعزي عائلة الفقيد

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2020 16:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات

الجزائر- بعث رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل, ببرقية تعزية الى إلى عائلة المؤرخ والبروفسور عبد المجيد مرداسي الذي وافته المنية يوم الخميس عن عمر ناهز ال 75 سنة إثر صراع طويل مع المرض, أبرز فيها دور الفقيد في "خدمة الثقافة الجزائرية وفي إثراء المكتبة الجزائرية ببحوثه ودراساته ومؤلفاته الراقية".

وكتب السيد قوجيل في برقية التعزية : "بعميق الحزن وبالغ التأثر, تلقيت نبأ انتقال المؤرخ والأستاذ عبد المجيد مرداسي إلى جوار المولى عز وجل.

وإثر هذا المصاب الجلل, أعرب لكافة أفراد أسرته الكريمة عن أحر التعازي وصادق مواساتي, راجيا من المولى العلي القدير أن يجزي الفقيد على خير أعماله ويلهم أسرته الصبر والسلوان".

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واستطرد قائلا: "لقد خدم الفقيد الثقافة الجزائرية وأثرى ببحوثه ودراساته ومؤلفاته الراقية في السوسيولوجيا والتاريخ المكتبة الجزائرية العامرة بمنجز علمائها ومثقفيها".

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وفاة المؤرخ والبروفسور عبد المجيد مرداسي: قوجيل يعزي عائلة الفقيد
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2020 16:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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