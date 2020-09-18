وفاة المؤرخ والبروفسور عبد المجيد مرداسي: قوجيل يعزي عائلة الفقيد

وكتب السيد قوجيل في برقية التعزية : "بعميق الحزن وبالغ التأثر, تلقيت نبأ انتقال المؤرخ والأستاذ عبد المجيد مرداسي إلى جوار المولى عز وجل.
وإثر هذا المصاب الجلل, أعرب لكافة أفراد أسرته الكريمة عن أحر التعازي وصادق مواساتي, راجيا من المولى العلي القدير أن يجزي الفقيد على خير أعماله ويلهم أسرته الصبر والسلوان".
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واستطرد قائلا: "لقد خدم الفقيد الثقافة الجزائرية وأثرى ببحوثه ودراساته ومؤلفاته الراقية في السوسيولوجيا والتاريخ المكتبة الجزائرية العامرة بمنجز علمائها ومثقفيها".