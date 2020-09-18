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جيش: تنصيب العقيد بن عباس محمود قائدا للمدرسة التطبيقية للاستطلاع بالشلف

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2020 15:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
جيش: تنصيب العقيد بن عباس محمود قائدا للمدرسة التطبيقية للاستطلاع بالشلف

الجزائر - أشرف قائد القوات البرية, اللواء عمار أعثامنية, الخميس, على تنصيب العقيد بن عباس محمود قائدا للمدرسة التطبيقية للاستطلاع بالشلف, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان : "أشرف السيد اللواء عمار أعثامنية, قائد القوات البرية, اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020, على مراسم تنصيب العقيد بن عباس محمود قائدا للمدرسة التطبيقية للاستطلاع بالشلف (الناحية العسكرية الاولى)".

وبعد مراسم الاستقبال وتقديم التحية العسكرية الشرفية بمدخل المدرسة, توجه قائد القوات البرية, رفقة اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى, إلى ساحة العلم حيث قام بتفتيش المربعات المصطفة بها.

وبعد كلمة التنصيب, أشرف قائد القوات البرية على تسليم الراية إلى قائد المدرسة ليقوم بعدها بعقد لقاء توجيهي مع إطاراتها قبل أن تختتم المراسم بالمصادقة على محضر التنصيب والتوقيع على السجل الذهبي للمدرسة.

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جيش: تنصيب العقيد بن عباس محمود قائدا للمدرسة التطبيقية للاستطلاع بالشلف
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2020 15:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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