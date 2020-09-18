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جراد يعزي عائلة الفقيد عبد المجيد مرداسي

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2020 14:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر- قدم الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الجمعة تعازيه لعائلة المؤرخ و الباحث و المختص في علم الاجتماع, عبد المجيد مرداسي, الذي توفي أمسية الخميس عن عمر يناهز 75 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

و كتب السيد جراد على حسابه "تويتر" الشخصي : "ببالغ الحزن تلقيت نبأ وفاة البروفيسور و الباحث و المؤرخ عبد المجيد مرداسي رحمه الله و طيب ثراه. بهذا المصاب الجلل أتقدم لعائلته بأخلص التعازي و اصدق المواساة سائلا المولى عز و جل أن يتغمده بواسع رحمته و ينعم عليه بعفوه و رضوانه و أن يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان".

و تحصل الفقيد مرداسي على شهادة في التاريخ و دكتوراه دولة في علم الاجتماع, و شغل منصب بروفيسور بجامعة قسنطينة لعدة سنوات.

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عبد المجيد مرداسي هو كاتب أيضا حيث ألف العديد من الكتب حول الحركة الوطنية الجزائرية و حرب التحرير الوطنية و الموسيقى الجزائرية و تاريخ مدينة قسنطينة, كما ساهم بمقالات في عدة صحف وطنية.

و سيتم تشييع جنازة المرحوم يوم الجمعة بقسنطينة, حسبما علم من عائلته.

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جراد يعزي عائلة الفقيد عبد المجيد مرداسي
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2020 14:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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