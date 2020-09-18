جراد يعزي عائلة الفقيد عبد المجيد مرداسي

و كتب السيد جراد على حسابه "تويتر" الشخصي : "ببالغ الحزن تلقيت نبأ وفاة البروفيسور و الباحث و المؤرخ عبد المجيد مرداسي رحمه الله و طيب ثراه. بهذا المصاب الجلل أتقدم لعائلته بأخلص التعازي و اصدق المواساة سائلا المولى عز و جل أن يتغمده بواسع رحمته و ينعم عليه بعفوه و رضوانه و أن يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان".
و تحصل الفقيد مرداسي على شهادة في التاريخ و دكتوراه دولة في علم الاجتماع, و شغل منصب بروفيسور بجامعة قسنطينة لعدة سنوات.
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عبد المجيد مرداسي هو كاتب أيضا حيث ألف العديد من الكتب حول الحركة الوطنية الجزائرية و حرب التحرير الوطنية و الموسيقى الجزائرية و تاريخ مدينة قسنطينة, كما ساهم بمقالات في عدة صحف وطنية.
و سيتم تشييع جنازة المرحوم يوم الجمعة بقسنطينة, حسبما علم من عائلته.