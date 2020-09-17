الرئيس تبون يجري حركة دبلوماسية جزئية شملت بعض السفارات في أوروبا وإفريقيا

وجاء في البيان: "أجرى اليوم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حركة دبلوماسية جزئية شملت بعض سفاراتنا في أوروبا وإفريقيا, وتم بموجبها تعيين السادة :
- لزهر سوالم, مدير عام العلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية, سفيرا ممثلا دائما للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
- محمد حناش, مدير عام أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية, سفيرا للجزائر في بروكسل وممثلا دائما لدى الاتحاد الأوروبي.
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- صالح لبديوي, سفير الجزائر في باريس, سفيرا في برن (سويسرا).
- عنتر داود, سفير الجزائر في ليبرفيل, سفيرا في باريس (فرنسا).
- عبد الحق عيساوي, المكلف بالدراسات والتلخيص لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية, سفيرا للجزائر في ليبرفيل (الغابون).
وسيلتحق السفراء الجدد بمناصبهم فور إتمام الإجراءات المعهودة".