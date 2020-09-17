Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنصيب عبد العزيز مجاهد مديرا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة

  أدرج يـوم : الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2020 16:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
تنصيب عبد العزيز مجاهد مديرا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة

الجزائر- أشرف الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, باسم رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات الـمسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, على تنصيب السيد عبد العزيز مجاهد مديرا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

وجرت مراسم التنصيب بحضور وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.

كما حضر أيضا حفل التنصيب كل من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي, رضا تير, والمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من اجل التضامن والتنمية, شفيق مصباح.

اقرأ أيضا :  مناخ الأعمال في الجزائر: ضرورة التعجيل بتجديد الاحكام القانونية

وفي كلمة له بالمناسبة, اعتبر السيد جراد أن تنصيب مدير عام جديد لهذا المعهد "خير دليل على الاهتمام الخاص والعناية الشديدة التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لهذه المؤسسة العريقة والهامة, كما يترجم الإرادة القوية لإعطاء دفع جديد لـمجال الدراسات الاستراتيجية كدعامة لتحقيق الالتزامات والأهداف الـمسطرة لبناء الجزائر الجديدة".

بدوره, اعتبر السيد مجاهد أن تكليفه بهذه المسؤولية يعبر عن "صلابة الارادة في التغيير" بغية تمكين الجزائر من تبوأ المكانة التي تستحقها في المحافل الدولية.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب عبد العزيز مجاهد مديرا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة
  أدرج يـوم : الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2020 16:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.17

كورونا: 228 إصابة جديدة, 158 حالة شفاء و 9 حالات وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة

20.09.17

تدابير قانونية جديدة لتمكين حاملي شهادات الدكتوراه من ولوج المحيط الاقتصادي

20.09.17

التنازل عن الأملاك العقارية للدولة: تسوية أكثر من 747 ألف ملف لحد الان

20.09.17

الملعب الجديد لوهران: الأرضية تستعيد اخضرارها شيئا فشيئا

20.09.17

الرئيس تبون يجري حركة دبلوماسية جزئية شملت بعض السفارات في أوروبا وإفريقيا

20.09.17

رئيس الجمهورية يولي اهتماما خاصا للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.15

قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.15

مشروع الفوسفات الضخم: مخطط تطوير بقيمة 6 مليار دولار أمريكي

20.09.14

مستغانم: إحباط محاولة لتدبير الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر

20.09.14

عين تموشنت: تفكيك شبكة وطنية لتنظيم رحلات الإبحار السري