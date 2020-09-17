تنصيب عبد العزيز مجاهد مديرا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة

وجرت مراسم التنصيب بحضور وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.
كما حضر أيضا حفل التنصيب كل من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي, رضا تير, والمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من اجل التضامن والتنمية, شفيق مصباح.
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وفي كلمة له بالمناسبة, اعتبر السيد جراد أن تنصيب مدير عام جديد لهذا المعهد "خير دليل على الاهتمام الخاص والعناية الشديدة التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لهذه المؤسسة العريقة والهامة, كما يترجم الإرادة القوية لإعطاء دفع جديد لـمجال الدراسات الاستراتيجية كدعامة لتحقيق الالتزامات والأهداف الـمسطرة لبناء الجزائر الجديدة".
بدوره, اعتبر السيد مجاهد أن تكليفه بهذه المسؤولية يعبر عن "صلابة الارادة في التغيير" بغية تمكين الجزائر من تبوأ المكانة التي تستحقها في المحافل الدولية.