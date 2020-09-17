حركة الاصلاح الوطني تدعو إلى جدولة استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية

و أعرب فيلالي غويني في تصريح ل(واج) على هامش افتتاح الجامعة الصيفية 11 للحزب بالمركز الثقافي الوطني للمجاهد, ببور سعيد, بالجزائر العاصمة و التي استضافت سفيري الجمهورية العربية الصحراوية وسفير دولة فلسطين عن "التضامن المطلق" مع القضية الصحراوية التي يجب ان تحوز على اهتمام اكبر من المنظمات الدولية، لا نصاف الشعب الصحراوي و تمكينه من تقرير مصيره.
و شدد غويني على" ان موقف حزبه من الموقف الرسمي للدولة الجزائرية و امتداد طبيعي للموقف الشعبي و السياسي في البلاد و الداعم لحق الشعب الصحراوي في استرجاع سيادته والانتفاع بثرواته"، محذرا من " نفاذ صبر الشعب الصحراوي ازاء ممارسات النظام المغربي والظلم و الاضطهاد الذي تعرفه المناطق المحتلة".
من جهته، اشاد سفير الجمهورية العربية الصحراوية في الجزائر، عبد القادر الطالب عمر، في تصريح ل(واج) على هامش فعاليات الجامعة الصيفية في طبعتها 11 بالموقف النضالي الجزائري المتضامن مع القضايا العادلة في العالم, وعلى الاجماع الوطني, حول ضرورة تسوية القضية الصحراوية، وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية.
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و تأسف الطالب عمر, لتأخر الامم المتحدة في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام في الصحراء الغربية و" استسلامها للعراقيل المغربية"، مشيرا الى ان " المغرب رفض لحد الساعة 3 مقترحات بخصوص تعيين مبعوث شخصي, للأمين العام خلفا للمستقيل هورست كوهلر واستنكر عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو، محاولة المغرب اقحام الجزائر في القضية الصحراوية، رغم ان الجزائر لا تساند الا القرارات الدولية التي تؤكد على ان " التواجد المغربي بالصحراء الغربية احتلال".
و في سياق اخر، هنأ الدبلوماسي الصحراوي الجزائر على" تمسكها بتاريخ اول نوفمبر, لبناء الجزائر الجديدة"، في اشارة لاختيار تاريخ الفاتح نوفمبر، للاستفتاء على التعديل الدستوري المعروض على الشعب الجزائري، لافتا الى ان " الصحراء الغربية تنهل قيم كفاحها و نضالها من مبادئ ثورة اول نوفمبر الجزائرية".
كما هنأ الجزائر على " تعزيز مكانتها في المحافل الدولية والحفاظ على مبادئها و مواقفها الثابتة في دعم القضايا العادلة .