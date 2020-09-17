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رئيسة مجلس الدولة تأكد على ضرورة ترقية القضاء الإداري

  أدرج يـوم : الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2020 12:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
رئيسة مجلس الدولة تأكد على ضرورة ترقية القضاء الإداري

البليدة - أكدت رئيسة مجلس الدولة، فريدة بن يحيى، يوم الخميس بالبليدة، على ضرورة العمل على ترقية القضاء الإداري من أجل إرساء سلطة قضائية مقترة.

وقالت السيدة بن يحيى، في كلمة ألقتها لدى إشرافها على تنصيب عبدالقادر درويش، رئيسا جديدا للمحكمة الإدارية بالبليدة، ممثلة لوزير العدل حافظ الأختام انه "يتوجب العمل على تحقيق المزيد من الإضافة وترقية القضاء الإداري، الذي لا تخفى أهميته في تحقيق جانب مهم مما نروم إليه في إرساء سلطة قضائية مقترة وبناء جزائر جديدة يكون فيها القانون هو الفاصل والفيصل في كل المعاملات".

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واشارت ذات المسؤولة إلى ان الحركة الاخيرة التي مست سلك القضاء الإداري تندرج في إطار "ما يوليه رئيس الجمهورية للكفاءات البشرية من أهمية و ما يتيحه لها في إطار الدلائل المرجعية للوظائف ".

وأضافت ان " هذه الترقيات تهدف لإتاحة الفرص للكفاءات لإثبات قدراتهم في القيادة والمبادرة والإشراف وحسن التدبير من اجل تحقيق أهداف مسطرة معلومة ".

وهنأت رئيسة مجلس الدولة على لسان وزير العدل، الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية، مشيدة بالمجهودات المبذولة من طرف الرئيسة السابقة، هجيرة مسليوي، طيلة فترة تسييرها لهذه الهيئة الإدارية.

وقد شغل عبد القادر درويش، وهو خريج المدرسة العليا للقضاء والحاصل على دكتوراه تخصص قانون إداري، عدة مناصب في القطاع، آخرها رئيس محكمة غليزان.

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رئيسة مجلس الدولة تأكد على ضرورة ترقية القضاء الإداري
  أدرج يـوم : الخميس, 17 أيلول/سبتمبر 2020 12:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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