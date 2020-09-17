تصريحات رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين: "تعسف ونكران للحقيقة"

الجزائر - وصفت يومية المجاهد يوم الخميس آخر خرجة إعلامية لرئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين، الأستاذ رشيد بلحاج ب"التعسفية والناكرة للحقيقة"، في إشارة لها إلى المكتسبات الجمة المحققة في قطاع الصحة والتي أغفلها البروفيسور.

وكتبت صحيفة المجاهد في افتتاحيتها أن "رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين، الأستاذ رشيد بلحاج، أدلى بتصريحات تعسفية وناكرة للحقيقة بشأن المنظومة الصحية في الجزائر، بل وأكثر من ذلك، فبمدحه الاحتلال الفرنسي يكون قد غاص في هذيان مطلق يحسده عليه أشد متطرفي الاستعمار".

و أضافت الافتاتحية أن المعني "أغفل" عند نزوله ضيفا يوم الثلاثاء الماضي على الإذاعة الوطنية ذكر عدد الإطارات والمثقفين والأطباء والأساتذة الدكاترة ...الذين كونتهم "فرنسا الاستعمارية"، إلى جانب عدد الأسرة الاستشفائية البالغ عددها 70.000 والهياكل العمومية الجوارية التي فاقت 7000 التي يحوز عليها بلدنا اليوم، ناهيك عن المؤسسات الخاصة (200)، علما أن "أكثر من 80 بالمائة من هذه الهياكل تم إنجازها بعد الاستقلال".

وجاء في الافتتاحية، "طمس البروفيسور كل الجهود الجبارة المبذولة في مجال التكوين المكثف لفائدة عمال الصحة، وبناء الهياكل القاعدية التي تغطي كامل التراب الوطني اخلاصا لأحد المبادئ الأساسية للدستور الجزائري: وهو حق المواطنين وحتى الأجانب في العلاج المجاني، بدون استثناء".

وأضافت "انها حقيقة يتعين تذكيرها دوما لناكري الجميل وأولئك الذين يقعون في فخ ما وراء المتوسط. فلقد تغاضى عن ذكر العديد من إطارات وأطباء ومسيري قطاع الصحة الذين يتجندون لتدارك النقائص و الاختلالات التي تعيق وتكبح سيره الحسن والتي تؤثر على نوعية الخدمات الطبية".

كما تعتبر الجريدة أن "الحقيقة الجزائرية ليست حالكة لهذه الدرجة" مشيرة إلى "تفاعل" المنظومة الصحية الوطنية و "نجاعتها" أمام وباء فيروس كورونا، معترفة "بأن هناك صعوبات لا تزال قائمة".

و مع هذا، تضيف الافتتاحية، تعمل الدولة على "تحسين جودة العلاج من خلال أعمال ملموسة. فرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لا يخفى عنه شيئا فيما يخص الوضع السائد في مستشفياتنا إذ وعد - وسيفي بوعده- بمنح القطاع مكانة يحسد عليها"، مذكرة بالقرارات المتخذة منذ توليه الرئاسة.

"وهذا يعني أن الإصلاح العميق لمنظومتنا الصحية يسير على الدرب الصحيح بعيدا عن الضجة الإعلامية والخطابات التهويلية لمختصين يسعون إلى كسب الشهرة".