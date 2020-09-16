Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وفاة الرئيس الأسبق الجنرال موسى طراوري: رئيس الجمهورية يبعث رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد والشعب المالي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 20:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
وفاة الرئيس الأسبق الجنرال موسى طراوري: رئيس الجمهورية يبعث رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد والشعب المالي

الجزائر - بعث الأربعاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية, على اثر وفاة رئيس جمهورية مالي الأسبق الجنرال موسى طراوري إلى عائلة الفقيد والشعب المالي الشقيق, حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان انه "على اثر وفاة رئيس جمهورية مالي الأسبق الجنرال موسى طراوري بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية الى عائلة الفقيد والشعب المالي الشقيق عبر لهما فيها عن تأثره وخالص تعازيه ومواساته أمام هذا المصاب الجلل مؤكدا أن الجزائر تحتفظ بصورة الرئيس موسى طراوري كرجل دولة ملتزم ووطني مخلص لبلده وصديق كبير مؤمن بعمق روابط الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين الجزائري والمالي ".

كلـمات مفتـاحيــة :
وفاة الرئيس الأسبق الجنرال موسى طراوري: رئيس الجمهورية يبعث رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد والشعب المالي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 20:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.16

وفاة الرئيس الأسبق الجنرال موسى طراوري: رئيس الجمهورية يبعث رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد…

20.09.16

المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستنطلق يوم الأحد المقبل

20.09.16

أوبك+: عطار يشارك الخميس عبر تقنية التحاضر عن بعد في اجتماع الجنة المتابعة الوزارية…

20.09.16

سوناطراك تطلق مشروع بحث تجريبي لتنقية المياه الصناعية باستعمال الطاقة الشمسية

20.09.16

جيل جديد يدعو الى الاسراع في تسوية القضية الصحراوية

20.09.16

تعديل الدستور: مبادرة القوى الوطنية للإصلاح تدعو الى المشاركة "الواسعة" في النقاش والتصويت

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.15

قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.15

مشروع الفوسفات الضخم: مخطط تطوير بقيمة 6 مليار دولار أمريكي

20.09.14

عين تموشنت: تفكيك شبكة وطنية لتنظيم رحلات الإبحار السري

20.09.14

مستغانم: إحباط محاولة لتدبير الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر