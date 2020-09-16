و جاء في البيان انه "على اثر وفاة رئيس جمهورية مالي الأسبق الجنرال موسى طراوري بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية الى عائلة الفقيد والشعب المالي الشقيق عبر لهما فيها عن تأثره وخالص تعازيه ومواساته أمام هذا المصاب الجلل مؤكدا أن الجزائر تحتفظ بصورة الرئيس موسى طراوري كرجل دولة ملتزم ووطني مخلص لبلده وصديق كبير مؤمن بعمق روابط الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين الجزائري والمالي ".
وفاة الرئيس الأسبق الجنرال موسى طراوري: رئيس الجمهورية يبعث رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد والشعب المالي
أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 20:40 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 19 مرات
الجزائر - بعث الأربعاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية, على اثر وفاة رئيس جمهورية مالي الأسبق الجنرال موسى طراوري إلى عائلة الفقيد والشعب المالي الشقيق, حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.
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