Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستنطلق يوم الأحد المقبل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 20:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 154 مرات
المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستنطلق يوم الأحد المقبل

الجزائر - أعلنت الأربعاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, في بيان لها, أن "فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية , للاستفتاء حول تعديل الدستور, ستفتتح من يوم الأحد 20 سبتمبر إلى غاية 27 من نفس الشهر".

وجاء في البيان " تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي المحدد لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة ليوم أول نوفمبر 2020 من أجل الاستفتاء المتعلق بتعديل الدستور, تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم المواطنات والمواطنين أن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية مدتها ثمانية (8) أيام ستفتتح ابتداء من يوم الأحد 20 سبتمبر إلى غاية يوم الأحد 27 سبتمبر 2020, وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم".

ولهذا الغرض,--يضيف البيان-- "توجه الدعوة للمواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين (18) سنة كاملة يوم الاقتراع, أي يوم أول نوفمبر 2020 لطلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

اقرأ المزيد: تعديل الدستور: الرئيس تبون يجسد التزاما أساسيا

"أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم --يضيف نفس المصدر-- يتعين عليهم التقرب من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بمقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم, في هذه الحالة يجب أن يرفق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت إقامته".

وأفاد البيان أن "مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تبقى مفتوحة كل أيام الاسبوع من الساعة التاسعة (09) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف (16 سا 30) مساء, ماعدا يوم الجمعة".

أما بالنسبة للمواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج "يتعين عليهم التقرب من لجان مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات".-- يضيف نفس المصدر--

كلـمات مفتـاحيــة :
المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستنطلق يوم الأحد المقبل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 20:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 154 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.18

رابطة ابطال افريقيا 2019 : محكمة التحكيم الرياضي تقر تتويج الترجي التونسي

20.09.18

تيزي وزو : فوز فلاحين مختصين في غراسة الزيتون في المسابقة الوطنية "جعفرعلوم"

20.09.18

الاحتلال الإسرائيلي هدم 3300 مسكن في الضفة الغربية خلال الأعوام الستة الماضية

20.09.18

بكالوريا: صدور احكام جديدة ضد عدة اشخاص متورطين في عمليات الغش

20.09.18

عنابة : إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 2 بمركب سيدار الحجار

20.09.18

جثمان عبد المجيد مرداسي يوارى الثرى بالمقبرة المركزية بقسنطينة

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.15

قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.15

مشروع الفوسفات الضخم: مخطط تطوير بقيمة 6 مليار دولار أمريكي

20.09.15

انتخاب مدير جديد للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية

20.09.15

التكفل بانشغالات أصحاب المؤسسات المصغرة ودراسة ملفاتهم