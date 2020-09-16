المدينة الجديدة لحاسي مسعود: المشروع يوضع تحت وصاية وزارة السكن

الجزائر - صادقت الحكومة , يوم الأربعاء بالجزائر, خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول , عبد العزيز جراد, على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل مشروع إنجاز الـمدينة الجديدة لحاسي مسعود من وزارة الطاقة إلى وزارة السكن والعمران والـمدينة, وإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الـمكلفة بهذا المشروع, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و استمعت الحكومة خلال الاجتماع إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والـمدينة يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي الـمؤرخ في 18 سبتمبر 2006 الذي يحدد مهام هيئة الـمدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها.

من جهة أخرى, استمعت الحكومة إلى عرضين قدمهما وزير السكن والعمران والـمدينة, يتعلق الاول بالمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جويلية 2006 , المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله, ويتعلق الثاني بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الـمؤرخ في 5 سبتمبر 2004 المتضمن إنشاء الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

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و يهدف مشروعا هذين النصين إلى "التكفل بالعوائق الـمرتبطة أساسا بوفرة العقار, والتي انعكس أثرها بالتأخر في تنفيذ برامج إنجاز الـمساكن بمختلف صيغها على مستوى الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله", حسب البيان .