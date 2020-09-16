Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المدينة الجديدة لحاسي مسعود: المشروع يوضع تحت وصاية وزارة السكن

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 19:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
المدينة الجديدة لحاسي مسعود: المشروع يوضع تحت وصاية وزارة السكن

الجزائر - صادقت الحكومة , يوم الأربعاء بالجزائر, خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول, عبد العزيز جراد, على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل مشروع إنجاز الـمدينة الجديدة لحاسي مسعود من وزارة الطاقة إلى وزارة السكن والعمران والـمدينة, وإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الـمكلفة بهذا المشروع, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و استمعت الحكومة خلال الاجتماع إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والـمدينة يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي الـمؤرخ في 18 سبتمبر 2006 الذي يحدد مهام هيئة الـمدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها.

من جهة أخرى, استمعت الحكومة إلى عرضين قدمهما وزير السكن والعمران والـمدينة, يتعلق الاول بالمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جويلية 2006 , المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله, ويتعلق الثاني بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الـمؤرخ في 5 سبتمبر 2004 المتضمن إنشاء الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

اقرأ أيضا :   وهران : تخصيص أزيد من 3 مليار دج لإتمام أشغال مختلف الشبكات بالمدينة الجديدة "أحمد زبانة" 

و يهدف مشروعا هذين النصين إلى "التكفل بالعوائق الـمرتبطة أساسا بوفرة العقار, والتي انعكس أثرها بالتأخر في تنفيذ برامج إنجاز الـمساكن بمختلف صيغها على مستوى الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله", حسب البيان .

كلـمات مفتـاحيــة :
المدينة الجديدة لحاسي مسعود: المشروع يوضع تحت وصاية وزارة السكن
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 19:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.16

المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستنطلق يوم الأحد المقبل

20.09.16

أوبك+: عطار يشارك الخميس عبر تقنية التحاضر عن بعد في اجتماع الجنة المتابعة الوزارية…

20.09.16

سوناطراك تطلق مشروع بحث تجريبي لتنقية المياه الصناعية باستعمال الطاقة الشمسية

20.09.16

جيل جديد يدعو الى الاسراع في تسوية القضية الصحراوية

20.09.16

تعديل الدستور: مبادرة القوى الوطنية للإصلاح تدعو الى المشاركة "الواسعة" في النقاش والتصويت

20.09.16

السفير طالب عمر يدعو الأمم المتحدة إلى الزام المغرب بقبول البعثات التقنية

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.15

قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.15

مشروع الفوسفات الضخم: مخطط تطوير بقيمة 6 مليار دولار أمريكي

20.09.14

عين تموشنت: تفكيك شبكة وطنية لتنظيم رحلات الإبحار السري

20.09.15

رقمنة: السيد رزيق يتباحث مع مدير شركة هواوي-الجزائر حول سبل التعاون