عمليات عديدة ونتائج نوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الأخير

الجزائر- نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 سبتمبر الجاري, عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس "مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم" للقوات المسلحة في كامل التراب الوطني, وهذا في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أشكالها, حسب ما أفادت به يوم الأربعاء حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي.

ففي اطار مكافحة الارهاب, "كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من تبسة وعين الدفلى والشلف وسكيكدة (11) مخبأ للجماعات الإرهابية و(07) قنابل تقليدية الصنع، فيما تم توقيف ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل تبسة وتيسمسيلت".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة و"مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، خلال عمليات منفصلة ببشار، (16) تاجر مخدرات وحجزت كميات كبيرة من الكيف المعالج تقدر بثمانية (08) قناطير و(55) كيلوغرام، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني بأم البواقي ثمانية (08) تجار مخدرات بحوزتهم (2,1) كيلوغرام من مادة الكوكايين وكمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ(13,6) كيلوغرام".

وفي السياق ذاته، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحرس الحدود، خلال عمليات متفرقة بكل من النعامة وتلمسان ووهران وغليزان والطارف والوادي وبسكرة وباتنة وسوق أهراس وتبسة وسيدي بلعباس وعين أمناس، (33) تاجر مخدرات وحجزت ثلاثة (03) قناطير و(10,7) كيلوغرام من الكيف المعالج و(25154) قرص مهلوس، فيما تم توقيف شخصين (02) بحوزتهم (18,54) طن من مادة التبغ بكل من الوادي وسطيف وبومرداس. كما تم حجز (87980) وحدة من الألعاب النارية بسطيف".

اقرأ أيضا : الجيش الوطني الشعبي: كشف و تدمير 16 مخبأ للجماعات الارهابية خلال أغسطس2020

و"بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت،--يضيف المصدر-- أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (119) شخصا وحجزت (05) شاحنات و(15) مركبة رباعية الدفع و(116) مولدا كهربائيا و(49) مطرقة ضغط و(225) كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب ومعدات مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (12,3) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، فيما تم حجز كميات من الوقود تقدر بـ (21963) لتر بكل من تمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس".

من جهة أخرى، "تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ (189) أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تيبازة والتنس وبومرداس والجزائر وسكيكدة وجيجل وعنابة".