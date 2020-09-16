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المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله يوم الخميس في جلسة علنية لطرح الاسئلة الشفوية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 15:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الجزائر - يستأنف المجلس الشعبي الوطني, الخميس, أشغاله في جلسة علنية يخصصها لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة, حسب ما أفاد به الأربعاء بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه برمج خلال هذه الجلسة العلنية ستة عشر (16) سؤالا شفويا إلى ستة وزراء من بينها ثلاثة أسئلة (03) موجهة لوزير المالية وثلاثة أسئلة (03) لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وسؤالان (02) موجهان لوزير السكن والعمران والمدينة و ثلاثة (03) أسئلة لوزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة وسؤالان (02) لوزير النقل وكذا ثلاثة (03) أسئلة لوزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات.

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله يوم الخميس في جلسة علنية لطرح الاسئلة الشفوية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 15:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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