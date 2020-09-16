المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله يوم الخميس في جلسة علنية لطرح الاسئلة الشفوية

ندوة جنيف حول الصحراء الغربية : نداء من أجل تقرير المصير -

ترقية الإستثمار بمناطق الظل : قافلة إعلامية لفائدة الشباب بإيليزي -

مجلس حقوق الإنسان: الجزائر تدعو إلى إقرار العدالة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين -

دعوة من جنيف لمؤتمر دولي في افريقيا لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير -

مالية: وضع كل الإمكانيات تحت تصرف الهيئة الوطنية لمكافحة الآفات المالية -

مسابقة هواوي العالمية للتكنولوجيا: ثلاثة طلبة يمثلون الجزائر على مستوى القارة الافريقية -

تعديل الدستور: الرئيس تبون يجسد التزاما أساسيا -

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 145 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة -

إدانة جمال ولد عباس و سعيد بركات على التوالي ب8 سنوات و 4 سنوات سجن نافذ -

تأجيل جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت الى 30 سبتمبر -

مجلس الأمة يؤكد أن الدستور المقبل سيساهم في التجسيد الفعلي للديمقراطية الحقة -

قطاع الطاقة بتيزي وزو: رفع التجميد قريبا عن عدة مشاريع -

استمرار صدور عقوبات الحبس بسبب تسريب مواضيع البكالوريا -

قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم -

لا تمديد للمستفيدين من منح الذين إنتهت فترة إقامتهم في 30 يونيو الماضي -

قسنطينة : تسليم 700 سكن بصيغة البيع بالإيجار في نوفمبر المقبل -

الكرة الطائرة: الأندية ستستفيد من شهرين و نصف للتحضير -

الاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور: الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة ليوم 1 نوفمبر المقبل -

كرة القدم / موسم 2020-2021: استئناف التدريبات يخص فقط الأكابر و الرديف -