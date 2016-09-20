إدانة جمال ولد عباس و سعيد بركات على التوالي ب8 سنوات و 4 سنوات سجن نافذ

الجزائر - أدانت محكمة سيدي محكمة يوم الاربعاء الوزيرين السابقين للتضامن الوطني، جمال ولد عباس و سعيد بركات بعقوبات سجن نافذ ب 8 سنوات و 4 سنوات على التوالي و غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما.

و تمت ادانة الوزيرين السابقين بتهم تتعلق ب"تبديد واختلاس أموال عمومية"، "ابرام صفقات مخالفة للتشريع" و "سوء استعمال الوظيفة".

كما تمت ادانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي ب3 سنوات سجن نافذ و غرامة مالية قدرها مليون دج، و مدير التشريفات، جلولي سعيد بسنتين (2) سجن نافذ منها سنة غير نافذة و غرامة مالية قدرها مليون دج.

هذا و تمت ادانة الأمين العام السابق بالوزارة نفسها، اسماعيل بن حبيلس بسنة سجن نافذ و غرامة مالية 500.000 دج.

أما ابن جمال ولد عباس، الوافي (في حالة فرار بالخارج) فقد تمت ادانته ب10 سنوات سجن نافذ و بغرامة قدرها مليون دج مع اصدار أمر بالقبض دولي في حقه.