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إدانة جمال ولد عباس و سعيد بركات على التوالي ب8 سنوات و 4 سنوات سجن نافذ

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 12:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
إدانة جمال ولد عباس و سعيد بركات على التوالي ب8 سنوات و 4 سنوات سجن نافذ

الجزائر - أدانت محكمة سيدي محكمة يوم الاربعاء الوزيرين السابقين للتضامن الوطني، جمال ولد عباس و سعيد بركات بعقوبات سجن نافذ ب 8 سنوات و 4 سنوات على التوالي و غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما.

و تمت ادانة الوزيرين السابقين بتهم تتعلق ب"تبديد واختلاس أموال عمومية"، "ابرام صفقات مخالفة للتشريع" و "سوء استعمال الوظيفة".

كما تمت ادانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي ب3 سنوات سجن نافذ و غرامة مالية قدرها مليون دج، و مدير التشريفات، جلولي سعيد بسنتين (2) سجن نافذ منها سنة غير نافذة و غرامة مالية قدرها مليون دج.

هذا و تمت ادانة الأمين العام السابق بالوزارة نفسها، اسماعيل بن حبيلس بسنة سجن نافذ و غرامة مالية 500.000 دج.

أما ابن جمال ولد عباس، الوافي (في حالة فرار بالخارج) فقد تمت ادانته ب10 سنوات سجن نافذ و بغرامة قدرها مليون دج مع اصدار أمر بالقبض دولي في حقه.

آخر تعديل على الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 12:30
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إدانة جمال ولد عباس و سعيد بركات على التوالي ب8 سنوات و 4 سنوات سجن نافذ
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 12:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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