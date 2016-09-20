Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تأجيل جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت الى 30 سبتمبر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 12:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
تأجيل جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت الى 30 سبتمبر

الجزائر - أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، يوم الأربعاء، جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت الى تاريخ 30 سبتمبر المقبل.

و قد تم تأجيل المحاكمة بسبب غياب بعض الموقوفين، علما أن المحاكمة تجرى عن بعد بسبب وجود بعض المتهمين في مؤسسات عقابية خارج العاصمة.

و كان دفاع المتهمين قد طالب بتأجيل المحاكمة الى حين "توفر كافة الشروط لإجراء محاكمة حضورية"، و هو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل رئيس الجلسة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم الرئيسي في هذه القضية، وهو رجل الأعمال محي الدين طحكوت، ب16 حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج بتهم تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والحصول على امتيازات غير مشروعة، وهي القضية التي توبع فيها ايضا اطارات و وزراء سابقون على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

كلـمات مفتـاحيــة :
تأجيل جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت الى 30 سبتمبر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 12:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.16

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 145 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة

20.09.16

إدانة جمال ولد عباس و سعيد بركات على التوالي ب8 سنوات و 4 سنوات سجن نافذ

20.09.16

تأجيل جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت الى 30 سبتمبر

20.09.16

اليوم الدولي للديمقراطية: مجلس الأمة يؤكد أن الدستور المقبل سيساهم في "التجسيد الفعلي…

20.09.16

الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور: الاطار القانوني لاستدعاء الهيئة الناخبة

20.09.16

قطاع الطاقة بتيزي وزو: رفع التجميد قريبا عن عدة مشاريع

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.15

قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

20.09.15

مشروع الفوسفات الضخم: مخطط تطوير بقيمة 6 مليار دولار أمريكي

20.09.14

عين تموشنت: تفكيك شبكة وطنية لتنظيم رحلات الإبحار السري

20.09.14

مستغانم: إحباط محاولة لتدبير الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر