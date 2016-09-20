تأجيل جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت الى 30 سبتمبر

الجزائر - أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، يوم الأربعاء، جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت الى تاريخ 30 سبتمبر المقبل.

و قد تم تأجيل المحاكمة بسبب غياب بعض الموقوفين، علما أن المحاكمة تجرى عن بعد بسبب وجود بعض المتهمين في مؤسسات عقابية خارج العاصمة.

و كان دفاع المتهمين قد طالب بتأجيل المحاكمة الى حين "توفر كافة الشروط لإجراء محاكمة حضورية"، و هو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل رئيس الجلسة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم الرئيسي في هذه القضية، وهو رجل الأعمال محي الدين طحكوت، ب16 حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج بتهم تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والحصول على امتيازات غير مشروعة، وهي القضية التي توبع فيها ايضا اطارات و وزراء سابقون على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.