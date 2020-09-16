Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اليوم الدولي للديمقراطية: مجلس الأمة يؤكد أن الدستور المقبل سيساهم في "التجسيد الفعلي للديمقراطية الحقة"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 11:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
اليوم الدولي للديمقراطية: مجلس الأمة يؤكد أن الدستور المقبل سيساهم في &quot;التجسيد الفعلي للديمقراطية الحقة&quot;

الجزائر - أكد مكتب مجلس الأمة، في بيان له بمناسبة إحياء اليوم الدولي الديمقراطية، أن الدستور الذي سيطرح مشروعه للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل سيساهم في "التجسيد الفعلي للديمقراطية الحقة وفاء للقيم النوفمبرية الخالدة".

وبمناسبة إحياء الذكرى الـ 13 لليوم الدولي للديمقراطية المصادف لـ 15 سبتمبر، أصدر مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بيانا أشاد فيه بمصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي شهر نوفمبر القادم، والذي "سيساهم، بعد احتضانه من طرف الشعب، في تعميق المسار الديمقراطي في الجزائر وترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز استقلالية القرار السياسي الوطني، وفاء لبيان أول نوفمبر الذي يشكل مصدر كل مرجعيات الممارسة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة".

ويرى مجلس الأمة في إحياء هذا اليوم "سانحة للتأكيد على ضرورة التمكين للديمقراطية ثقافة وممارسة"، باعتبارها "الأداة الأمثل لتحقيق التقديم والرفاه للشعوب".

كما يعد هذا اليوم أيضا مناسبة لـ"تسليط الضوء على الديمقراطية، باعتبارها لبنة أساس للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير"، يضيف البيان.

كما ذكر بأن إحياء هذه الذكرى يأتي هذه المرة في ظروف غير عادية فرضها انتشار  فيروس كورونا الذي "كانت له تداعيات على الديمقراطية وما ترتب عنه من تحديات اجتماعية وسياسية وقانونية كبرى على مستوى العالم".

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن الجزائر "تأثرت، كسائر البلدان الأخرى، بهذه المرحلة الظرفية الصعبة الناجمة عن تفتشي الجائحة"، مذكرا بأن "السلطات العمومية، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كانت قد اتخذت إزاء هذا الوضع الصحي، جملة من التدابير الاستباقية والوقائية حيث تقرر تفعيل عدد من الإجراءات بشكل استعجالي".

كما استدعى هذا الوضع الوبائي كذلك "بذل جهود معتبرة قامت بها مختلف مكونات المجتمع، على حد سواء، قصد مواجهة تفشي الوباء"، حيث "استطاعت مؤسسات الدولة الجزائرية على اختلافها مواصلة عملها بما فيها المؤسسات المنتخبة على المستويين المركزي والمحلي".

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت تاريخ 15 سبتمبر من كل سنة يوما دوليا للديمقراطية والمصادف للذكرى 23 للإعلان العالمي حول الديمقراطية المعتمد من طرف الاتحاد البرلماني الدولي في دورته ال161 في 16 سبتمبر 1997.

كلـمات مفتـاحيــة :
اليوم الدولي للديمقراطية: مجلس الأمة يؤكد أن الدستور المقبل سيساهم في "التجسيد الفعلي للديمقراطية الحقة"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 11:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.16

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 145 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة

20.09.16

إدانة جمال ولد عباس و سعيد بركات على التوالي ب8 سنوات و 4 سنوات سجن نافذ

20.09.16

تأجيل جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت الى 30 سبتمبر

20.09.16

اليوم الدولي للديمقراطية: مجلس الأمة يؤكد أن الدستور المقبل سيساهم في "التجسيد الفعلي…

20.09.16

الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور: الاطار القانوني لاستدعاء الهيئة الناخبة

20.09.16

قطاع الطاقة بتيزي وزو: رفع التجميد قريبا عن عدة مشاريع

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.15

قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

20.09.15

مشروع الفوسفات الضخم: مخطط تطوير بقيمة 6 مليار دولار أمريكي

20.09.14

عين تموشنت: تفكيك شبكة وطنية لتنظيم رحلات الإبحار السري

20.09.14

مستغانم: إحباط محاولة لتدبير الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر