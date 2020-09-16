قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

- لعلام رضا (دائرة شروين-أدرار)
- يحيى سليمان (دائرة فنوغيل-أدرار)
- نجاري أمحمد (دائرة تاوقريت-الشلف)
- حبري محمد (دائرة بني حواء-الشلف)
- لصفر سليمان (دائرة الزبوجة-الشلف)
- شرفاوي يوسف (دائرة أبو الحسن-الشلف)
- شريفي غوثي (دائرة عين مران-الشلف)
- رزايمية زهير (دائرة أم البواقي-أم البواقي)
- محيي الدين بشرى (دائرة فكيرينة-أم البواقي)
- العيداني إلياس (دائرة الجزار-باتنة)
- إبريش محمد أرزقي (دائرة أميزور-بجاية)
- برضياف بورحلة سالم (دائرة أدكار-بجاية)
- عليان مخلوف (دائرة برباشة-بجاية)
- تسيغا بوعمزة محمد (دائرة خراطة-بجاية)
- بكباك عبد الرحمان (دائرة تبلبالة-بشار)
- سبيع صادق (دائرة واد العلايق-البليدة)
- شاطر إبراهيم (دارة الأربعاء-البليدة)
- بريكي أرزقي (دائرة القاديرية-البويرة)
- عبدي أحمد (دائرة برج أوخريص-البويرة)
- آيت علي مزيان (دائرة بشلول-البويرة)
- عقليوات محمد أكلي (دائرة تمنراست-تمنراست)
- بصالح حمزة (دائرة إن غار-تمنراست)
- بن بركة محمد عبد القادر (دائرة عين قزام-تمنراست)
- بوشويط أحمد (دائرة تين زاوتين-تمنراست)
- زروال فرحي (دائرة بئر العاتر-تبسة)
- رحال عبد الرزاق (دائرة الشريعة-تبسة)
- عتيق نور الدين (دائرة نقرين-تبسة)
- بن علي الشريف بلقاسم (دائرة أم علي-تبسة)
- بن عدان قويدر (دائرة تلمسان-تلمسان)
- إسماعيل معمر (دائرة الرمشي-تلمسان)
- بلعروسي أمينة (دائرة فلاوسن-تلمسان)
- عبدلي مسعود (دائرة بن سكران-تلمسان)
- بوعشة بن عمار (دائرة سبدو-تلمسان)
- حطاب نور الدين (دائرة بني بوسعيد-تلمسان)
- دربال محمد الأمين (دائرة مرسى بن مهيدي-تلمسان)
- صافي صالح (دائرة شتوان-تلمسان)
- بن يوسف بوتخيل (دائرة المنصورة-تلمسان)
- قاسمي محمد (دائرة تيارت-تيارت)
- حجو جمال الدين (دائرة رحوية-تيارت)
- بودية بلقاسم (دائرة مغيلة-تيارت)
- بوركايب الشريف (دائرة فرندة-تيارت)
- عجال عمار (دائرة حمادية-تيارت)
- ثابت عبد المجيد (دائرة ذراع الميزان-تيزي وزو)
- موسوني عمر (دائرة مقلع-تيزي وزو)
- بودوخة خير (دائرة البيرين-الجلفة)
- محجوبي صالح (دائرة الشارف -الجلفة)
- بومزبر فضيل (دائرة الطاهير-جيجل)
- بلواعر نصر الدين (دائرة الميلية-جيجل)
- صحراوي ناصر الدين (دائرة السطارة-جيجل)
- خليفي حمو (دائرة تاكسنة- جيجل)
- طراف أحمد (دائرة العلمة-سطيف)
- مناصر بوسعد (دائرة بني عزيز-سطيف)
- طاكبو يوسف (دائرة بني ورتيلان- سطيف)
- براشان محمد الطاهر (دائرة بوقاعة-سطيف)
- بوعنيني عبد الله (دائرة أولاد براهيم-سعيدة)
- سماحي محمد (دائرة سكيكدة-سكيكدة)
- سعيدي عبد القادر (دائرة سيدي بلعباس-سيدي بلعباس)
- غربي سالم (دائرة مصطفى بن براهم-سيدي بلعباس)
- شاحت رشيد (دائرة عنابة-عنابة)
- زريبط محمد الصغير (دائرة برحال-عنابة)
- عساس رشيد (دائرة قالمة-قالمة)
- عنتري عز الدين (دائرة قسنطينة-قسنطينة)
- بوطاوي علاوة (دائرة عين عبيد-قسنطينة)
- حنفي مختار (دائرة العمارية-المدية).
- سي الطيب علي الدين (دائرة عزيز-المدية)
- بجكينة سليمان (دائرة السواقي-المدية)
- أوفروخ محند الحسين (دائرة قصر البخاري-المدية)
- رحموني محمد (دائرة عوامري-المدية)
- خلفة عبد القادر (دائرة سغوان-المدية)
- حواس محي الدين (دائرة تابلاط-المدية)
- جاري حسان (دائرة مستغانم-مستغانم)
- حامد جلول (دائرة خير الدين-مستغانم)
- موسى أحمد (دائرة سيدي لخضر-مستغانم)
- عازب بلقاسم (دائرة عشاشة-مستغانم)
- زميرلين علي (دائرة مسيلة-مسيلة)
- قرزو يحيى (حمام الضلعة-مسيلة)
- تلي عمر (دائرة شلال-مسيلة)
- لقرع جمال (دائرة مجدل-مسيلة)
- بوزينة قويدر (دائرة جبل مسعد-المسيلة)
- قنديل ناصر (دائرة معسكر-معسكر)
- بوثلجة معمر (دائرة واد الأبطال-معسكر)
- بوبصلة خيرة (دائرة عين فكان-معسكر)
- حجالي زكية (دائرة زهانة-معسكر)
- جازولي نعيمة (دائرة المحمدية-معسكر)
- حلو أحمد الخير (دائرة أنقوسة-ورقلة)
- فليتي نور الدين (دائرة بير الجير-وهران)
- لحول بودالي (دائرو واد تليلات-وهران)
- كسالي مكي (دائرة الأبيض سيدي الشيخ-البيض)
- زموري حنيفي (دائرة الحمادية-برج بوعريريج)
- بوقرة بلقاسم (دائرة بوحجة-الطارف)
- أحمد السعيد كريم (دائرة الدرعان-الطارف)
- زاهور نصر الدين (دائرة البسباس-الطارف)
- عنان أحمد (دائرة لرجام-تسيمسيلت)
- حاج قدورعبد الهادي (دائرة عماري - تيسمسيلت)
- معيوف مسعود (دائرة الوادي-الوادي)
- كموش قدور (دائرة روباح-الوادي)
- عز الدين عبد الحليم (دائرة الرقيبة-الوادي)
- بوالقنافد عاشور (دائرة خنشلة-خنشلة)
- ميموني يونس (دائرة بابار-خنشلة)
- بوراس لخضر (دائرة المشروحة-سوق أهراس)
- زغدود احسن (دائرة أولاد دريس-سوق أهراس)
- بوفراح صباح (دائرة بئر بوحوش-سوق أهراس)
- معتوق كمال (دائرة مداوروش-سوق أهراس)
- قديري فؤاد (دائرة أم العظايم-سوق أهراس)
- ميغة هبة الله (دائرة حجوط-تيبازة)
- شويطر فاطمة الزهراء (دائرة قوراية-تيبازة)
- قمامة مسعود (دائرة الداموس-تيبازة)
- بوشريح بوعلام (دائرة بوسماعيل-تيبازة)
- طبيب كمال (دائرة ميلة-ميلة)
- راس الجبل لخضر (دائرة شلغوم العيد-ميلة)
- بن زيماموش براهيم (دائرة الرواشد-ميلة)
- خديم فريد (دائرة خميس-عين الدفلى)
- درقاوة كريمة (دائرة حمام ريغة-عين الدفلى)
- عمور ليلى (دائرة برج الأمير خالد-عين الدفلى)
- بن عمر رشيد (دائرة بطحية-عين الدفلى)
- لفقير علي سالم (دائرة سفيسيفة-النعامة)
- الزين محمد (دائرة بني صاف-عين تموشنت)
- مطالسي محمد (دائرة ولهاصة الغرابة-عين تموشنت)
- كشتولي جمال (دائرة غردايةغرداية)
- عثماني بوجمعة (دائرة المنيعة-غرداية)
- محمدي أحمد وليد (دائرة زلفانة-غرداية)
- حمادو محمد لخضر (دائرة بونورة-غرداية)
- بن طاطة محمد (دائرة غليزان-غليزان)
- نمس سعد (دائرة جديوية-غليزان)
- بن صفية محمد (دائرة عين طارق-غليزان)
- صادوق سليمان (دائرة مازونة-غليزان)
- شويخي مصطفى (دائرة يلال-غليزان).