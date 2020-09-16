Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 21:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 478 مرات
قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

الجزائر -  فيما يلي قائمة رؤساء الدوائر ال127 الذين أنهيت مهامهم في إطار الحركة التي أجراها يوم الاثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية:

 


- لعلام رضا (دائرة شروين-أدرار)
- يحيى سليمان (دائرة فنوغيل-أدرار)
- نجاري أمحمد (دائرة تاوقريت-الشلف)
- حبري محمد (دائرة بني حواء-الشلف)
- لصفر سليمان (دائرة الزبوجة-الشلف)
- شرفاوي يوسف (دائرة أبو الحسن-الشلف)
- شريفي غوثي (دائرة عين مران-الشلف)
- رزايمية زهير (دائرة أم البواقي-أم البواقي)
- محيي الدين بشرى (دائرة فكيرينة-أم البواقي)
- العيداني إلياس (دائرة الجزار-باتنة)
- إبريش محمد أرزقي (دائرة أميزور-بجاية)
- برضياف بورحلة سالم (دائرة أدكار-بجاية)
- عليان مخلوف (دائرة برباشة-بجاية)
- تسيغا بوعمزة محمد (دائرة خراطة-بجاية)
- بكباك عبد الرحمان (دائرة تبلبالة-بشار)
- سبيع صادق (دائرة واد العلايق-البليدة)
- شاطر إبراهيم (دارة الأربعاء-البليدة)
- بريكي أرزقي (دائرة القاديرية-البويرة)
- عبدي أحمد (دائرة برج أوخريص-البويرة)
- آيت علي مزيان (دائرة بشلول-البويرة)
- عقليوات محمد أكلي (دائرة تمنراست-تمنراست)
- بصالح حمزة (دائرة إن غار-تمنراست)
- بن بركة محمد عبد القادر (دائرة عين قزام-تمنراست)
- بوشويط أحمد (دائرة تين زاوتين-تمنراست)
- زروال فرحي (دائرة بئر العاتر-تبسة)
- رحال عبد الرزاق (دائرة الشريعة-تبسة)
- عتيق نور الدين (دائرة نقرين-تبسة)
- بن علي الشريف بلقاسم (دائرة أم علي-تبسة)
- بن عدان قويدر (دائرة تلمسان-تلمسان)
- إسماعيل معمر (دائرة الرمشي-تلمسان)
- بلعروسي أمينة (دائرة فلاوسن-تلمسان)
- عبدلي مسعود (دائرة بن سكران-تلمسان)
- بوعشة بن عمار (دائرة سبدو-تلمسان)
- حطاب نور الدين (دائرة بني بوسعيد-تلمسان)
- دربال محمد الأمين (دائرة مرسى بن مهيدي-تلمسان)
- صافي صالح (دائرة شتوان-تلمسان)
- بن يوسف بوتخيل (دائرة المنصورة-تلمسان)
- قاسمي محمد (دائرة تيارت-تيارت)
- حجو جمال الدين (دائرة رحوية-تيارت)
- بودية بلقاسم (دائرة مغيلة-تيارت)
- بوركايب الشريف (دائرة فرندة-تيارت)
- عجال عمار (دائرة حمادية-تيارت)
- ثابت عبد المجيد (دائرة ذراع الميزان-تيزي وزو)
- موسوني عمر (دائرة مقلع-تيزي وزو)
- بودوخة خير (دائرة البيرين-الجلفة)
- محجوبي صالح (دائرة الشارف -الجلفة)
- بومزبر فضيل (دائرة الطاهير-جيجل)
- بلواعر نصر الدين (دائرة الميلية-جيجل)
- صحراوي ناصر الدين (دائرة السطارة-جيجل)
- خليفي حمو (دائرة تاكسنة- جيجل)
- طراف أحمد (دائرة العلمة-سطيف)
- مناصر بوسعد (دائرة بني عزيز-سطيف)
- طاكبو يوسف (دائرة بني ورتيلان- سطيف)
- براشان محمد الطاهر (دائرة بوقاعة-سطيف)
- بوعنيني عبد الله (دائرة أولاد براهيم-سعيدة)
- سماحي محمد (دائرة سكيكدة-سكيكدة)
- سعيدي عبد القادر (دائرة سيدي بلعباس-سيدي بلعباس)
- غربي سالم (دائرة مصطفى بن براهم-سيدي بلعباس)
- شاحت رشيد (دائرة عنابة-عنابة)
- زريبط محمد الصغير (دائرة برحال-عنابة)
- عساس رشيد (دائرة قالمة-قالمة)
- عنتري عز الدين (دائرة قسنطينة-قسنطينة)
- بوطاوي علاوة (دائرة عين عبيد-قسنطينة)
- حنفي مختار (دائرة العمارية-المدية).

- سي الطيب علي الدين (دائرة عزيز-المدية)
- بجكينة سليمان (دائرة السواقي-المدية)
- أوفروخ محند الحسين (دائرة قصر البخاري-المدية)
- رحموني محمد (دائرة عوامري-المدية)
- خلفة عبد القادر (دائرة سغوان-المدية)
- حواس محي الدين (دائرة تابلاط-المدية)
- جاري حسان (دائرة مستغانم-مستغانم)
- حامد جلول (دائرة خير الدين-مستغانم)
- موسى أحمد (دائرة سيدي لخضر-مستغانم)
- عازب بلقاسم (دائرة عشاشة-مستغانم)
- زميرلين علي (دائرة مسيلة-مسيلة)
- قرزو يحيى (حمام الضلعة-مسيلة)
- تلي عمر (دائرة شلال-مسيلة)
- لقرع جمال (دائرة مجدل-مسيلة)
- بوزينة قويدر (دائرة جبل مسعد-المسيلة)
- قنديل ناصر (دائرة معسكر-معسكر)
- بوثلجة معمر (دائرة واد الأبطال-معسكر)
- بوبصلة خيرة (دائرة عين فكان-معسكر)
- حجالي زكية (دائرة زهانة-معسكر)
- جازولي نعيمة (دائرة المحمدية-معسكر)
- حلو أحمد الخير (دائرة أنقوسة-ورقلة)
- فليتي نور الدين (دائرة بير الجير-وهران)
- لحول بودالي (دائرو واد تليلات-وهران)
- كسالي مكي (دائرة الأبيض سيدي الشيخ-البيض)
- زموري حنيفي (دائرة الحمادية-برج بوعريريج)
- بوقرة بلقاسم (دائرة بوحجة-الطارف)
- أحمد السعيد كريم (دائرة الدرعان-الطارف)
- زاهور نصر الدين (دائرة البسباس-الطارف)
- عنان أحمد (دائرة لرجام-تسيمسيلت)
- حاج قدورعبد الهادي (دائرة عماري - تيسمسيلت)
- معيوف مسعود (دائرة الوادي-الوادي)
- كموش قدور (دائرة روباح-الوادي)
- عز الدين عبد الحليم (دائرة الرقيبة-الوادي)
- بوالقنافد عاشور (دائرة خنشلة-خنشلة)
- ميموني يونس (دائرة بابار-خنشلة)
- بوراس لخضر (دائرة المشروحة-سوق أهراس)
- زغدود احسن (دائرة أولاد دريس-سوق أهراس)
- بوفراح صباح (دائرة بئر بوحوش-سوق أهراس)
- معتوق كمال (دائرة مداوروش-سوق أهراس)
- قديري فؤاد (دائرة أم العظايم-سوق أهراس)
- ميغة هبة الله (دائرة حجوط-تيبازة)
- شويطر فاطمة الزهراء (دائرة قوراية-تيبازة)
- قمامة مسعود (دائرة الداموس-تيبازة)
- بوشريح بوعلام (دائرة بوسماعيل-تيبازة)
- طبيب كمال (دائرة ميلة-ميلة)
- راس الجبل لخضر (دائرة شلغوم العيد-ميلة)
- بن زيماموش براهيم (دائرة الرواشد-ميلة)
- خديم فريد (دائرة خميس-عين الدفلى)
- درقاوة كريمة (دائرة حمام ريغة-عين الدفلى)
- عمور ليلى (دائرة برج الأمير خالد-عين الدفلى)
- بن عمر رشيد (دائرة بطحية-عين الدفلى)
- لفقير علي سالم (دائرة سفيسيفة-النعامة)
- الزين محمد (دائرة بني صاف-عين تموشنت)
- مطالسي محمد (دائرة ولهاصة الغرابة-عين تموشنت)
- كشتولي جمال (دائرة غردايةغرداية)
- عثماني بوجمعة (دائرة المنيعة-غرداية)
- محمدي أحمد وليد (دائرة زلفانة-غرداية)
- حمادو محمد لخضر (دائرة بونورة-غرداية)
- بن طاطة محمد (دائرة غليزان-غليزان)
- نمس سعد (دائرة جديوية-غليزان)
- بن صفية محمد (دائرة عين طارق-غليزان)
- صادوق سليمان (دائرة مازونة-غليزان)
- شويخي مصطفى (دائرة يلال-غليزان).

آخر تعديل على الأربعاء, 16 أيلول/سبتمبر 2020 10:00
كلـمات مفتـاحيــة :
قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 21:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 478 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.16

قطاع الطاقة بتيزي وزو: رفع التجميد قريبا عن عدة مشاريع

20.09.16

استمرار صدور عقوبات الحبس بسبب تسريب مواضيع البكالوريا

20.09.15

قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

20.09.15

لا تمديد للمستفيدين من منح الذين إنتهت فترة إقامتهم في 30 يونيو الماضي

20.09.15

قسنطينة : تسليم 700 سكن بصيغة البيع بالإيجار في "نوفمبر المقبل"

20.09.15

الكرة الطائرة: الأندية ستستفيد من شهرين و نصف للتحضير

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.15

قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

20.09.15

مشروع الفوسفات الضخم: مخطط تطوير بقيمة 6 مليار دولار أمريكي

20.09.14

صدور احكام تتراوح بين 10 اشهر الى 3 سنوات حبسا نافذا في حق عدد  من مسربي مواضيع البكالوريا

20.09.14

حوادث المرور: وفاة  05  أشخاص واصابة 148 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة