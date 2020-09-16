قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

الجزائر - فيما يلي قائمة رؤساء الدوائر ال127 الذين أنهيت مهامهم في إطار الحركة التي أجراها يوم الاثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية:



- لعلام رضا (دائرة شروين-أدرار)

- يحيى سليمان (دائرة فنوغيل-أدرار)

- نجاري أمحمد (دائرة تاوقريت-الشلف)

- حبري محمد (دائرة بني حواء-الشلف)

- لصفر سليمان (دائرة الزبوجة-الشلف)

- شرفاوي يوسف (دائرة أبو الحسن-الشلف)

- شريفي غوثي (دائرة عين مران-الشلف)

- رزايمية زهير (دائرة أم البواقي-أم البواقي)

- محيي الدين بشرى (دائرة فكيرينة-أم البواقي)

- العيداني إلياس (دائرة الجزار-باتنة)

- إبريش محمد أرزقي (دائرة أميزور-بجاية)

- برضياف بورحلة سالم (دائرة أدكار-بجاية)

- عليان مخلوف (دائرة برباشة-بجاية)

- تسيغا بوعمزة محمد (دائرة خراطة-بجاية)

- بكباك عبد الرحمان (دائرة تبلبالة-بشار)

- سبيع صادق (دائرة واد العلايق-البليدة)

- شاطر إبراهيم (دارة الأربعاء-البليدة)

- بريكي أرزقي (دائرة القاديرية-البويرة)

- عبدي أحمد (دائرة برج أوخريص-البويرة)

- آيت علي مزيان (دائرة بشلول-البويرة)

- عقليوات محمد أكلي (دائرة تمنراست-تمنراست)

- بصالح حمزة (دائرة إن غار-تمنراست)

- بن بركة محمد عبد القادر (دائرة عين قزام-تمنراست)

- بوشويط أحمد (دائرة تين زاوتين-تمنراست)

- زروال فرحي (دائرة بئر العاتر-تبسة)

- رحال عبد الرزاق (دائرة الشريعة-تبسة)

- عتيق نور الدين (دائرة نقرين-تبسة)

- بن علي الشريف بلقاسم (دائرة أم علي-تبسة)

- بن عدان قويدر (دائرة تلمسان-تلمسان)

- إسماعيل معمر (دائرة الرمشي-تلمسان)

- بلعروسي أمينة (دائرة فلاوسن-تلمسان)

- عبدلي مسعود (دائرة بن سكران-تلمسان)

- بوعشة بن عمار (دائرة سبدو-تلمسان)

- حطاب نور الدين (دائرة بني بوسعيد-تلمسان)

- دربال محمد الأمين (دائرة مرسى بن مهيدي-تلمسان)

- صافي صالح (دائرة شتوان-تلمسان)

- بن يوسف بوتخيل (دائرة المنصورة-تلمسان)

- قاسمي محمد (دائرة تيارت-تيارت)

- حجو جمال الدين (دائرة رحوية-تيارت)

- بودية بلقاسم (دائرة مغيلة-تيارت)

- بوركايب الشريف (دائرة فرندة-تيارت)

- عجال عمار (دائرة حمادية-تيارت)

- ثابت عبد المجيد (دائرة ذراع الميزان-تيزي وزو)

- موسوني عمر (دائرة مقلع-تيزي وزو)

- بودوخة خير (دائرة البيرين-الجلفة)

- محجوبي صالح (دائرة الشارف -الجلفة)

- بومزبر فضيل (دائرة الطاهير-جيجل)

- بلواعر نصر الدين (دائرة الميلية-جيجل)

- صحراوي ناصر الدين (دائرة السطارة-جيجل)

- خليفي حمو (دائرة تاكسنة- جيجل)

- طراف أحمد (دائرة العلمة-سطيف)

- مناصر بوسعد (دائرة بني عزيز-سطيف)

- طاكبو يوسف (دائرة بني ورتيلان- سطيف)

- براشان محمد الطاهر (دائرة بوقاعة-سطيف)

- بوعنيني عبد الله (دائرة أولاد براهيم-سعيدة)

- سماحي محمد (دائرة سكيكدة-سكيكدة)

- سعيدي عبد القادر (دائرة سيدي بلعباس-سيدي بلعباس)

- غربي سالم (دائرة مصطفى بن براهم-سيدي بلعباس)

- شاحت رشيد (دائرة عنابة-عنابة)

- زريبط محمد الصغير (دائرة برحال-عنابة)

- عساس رشيد (دائرة قالمة-قالمة)

- عنتري عز الدين (دائرة قسنطينة-قسنطينة)

- بوطاوي علاوة (دائرة عين عبيد-قسنطينة)

- حنفي مختار (دائرة العمارية-المدية).

- سي الطيب علي الدين (دائرة عزيز-المدية)

- بجكينة سليمان (دائرة السواقي-المدية)

- أوفروخ محند الحسين (دائرة قصر البخاري-المدية)

- رحموني محمد (دائرة عوامري-المدية)

- خلفة عبد القادر (دائرة سغوان-المدية)

- حواس محي الدين (دائرة تابلاط-المدية)

- جاري حسان (دائرة مستغانم-مستغانم)

- حامد جلول (دائرة خير الدين-مستغانم)

- موسى أحمد (دائرة سيدي لخضر-مستغانم)

- عازب بلقاسم (دائرة عشاشة-مستغانم)

- زميرلين علي (دائرة مسيلة-مسيلة)

- قرزو يحيى (حمام الضلعة-مسيلة)

- تلي عمر (دائرة شلال-مسيلة)

- لقرع جمال (دائرة مجدل-مسيلة)

- بوزينة قويدر (دائرة جبل مسعد-المسيلة)

- قنديل ناصر (دائرة معسكر-معسكر)

- بوثلجة معمر (دائرة واد الأبطال-معسكر)

- بوبصلة خيرة (دائرة عين فكان-معسكر)

- حجالي زكية (دائرة زهانة-معسكر)

- جازولي نعيمة (دائرة المحمدية-معسكر)

- حلو أحمد الخير (دائرة أنقوسة-ورقلة)

- فليتي نور الدين (دائرة بير الجير-وهران)

- لحول بودالي (دائرو واد تليلات-وهران)

- كسالي مكي (دائرة الأبيض سيدي الشيخ-البيض)

- زموري حنيفي (دائرة الحمادية-برج بوعريريج)

- بوقرة بلقاسم (دائرة بوحجة-الطارف)

- أحمد السعيد كريم (دائرة الدرعان-الطارف)

- زاهور نصر الدين (دائرة البسباس-الطارف)

- عنان أحمد (دائرة لرجام-تسيمسيلت)

- حاج قدورعبد الهادي (دائرة عماري - تيسمسيلت)

- معيوف مسعود (دائرة الوادي-الوادي)

- كموش قدور (دائرة روباح-الوادي)

- عز الدين عبد الحليم (دائرة الرقيبة-الوادي)

- بوالقنافد عاشور (دائرة خنشلة-خنشلة)

- ميموني يونس (دائرة بابار-خنشلة)

- بوراس لخضر (دائرة المشروحة-سوق أهراس)

- زغدود احسن (دائرة أولاد دريس-سوق أهراس)

- بوفراح صباح (دائرة بئر بوحوش-سوق أهراس)

- معتوق كمال (دائرة مداوروش-سوق أهراس)

- قديري فؤاد (دائرة أم العظايم-سوق أهراس)

- ميغة هبة الله (دائرة حجوط-تيبازة)

- شويطر فاطمة الزهراء (دائرة قوراية-تيبازة)

- قمامة مسعود (دائرة الداموس-تيبازة)

- بوشريح بوعلام (دائرة بوسماعيل-تيبازة)

- طبيب كمال (دائرة ميلة-ميلة)

- راس الجبل لخضر (دائرة شلغوم العيد-ميلة)

- بن زيماموش براهيم (دائرة الرواشد-ميلة)

- خديم فريد (دائرة خميس-عين الدفلى)

- درقاوة كريمة (دائرة حمام ريغة-عين الدفلى)

- عمور ليلى (دائرة برج الأمير خالد-عين الدفلى)

- بن عمر رشيد (دائرة بطحية-عين الدفلى)

- لفقير علي سالم (دائرة سفيسيفة-النعامة)

- الزين محمد (دائرة بني صاف-عين تموشنت)

- مطالسي محمد (دائرة ولهاصة الغرابة-عين تموشنت)

- كشتولي جمال (دائرة غردايةغرداية)

- عثماني بوجمعة (دائرة المنيعة-غرداية)

- محمدي أحمد وليد (دائرة زلفانة-غرداية)

- حمادو محمد لخضر (دائرة بونورة-غرداية)

- بن طاطة محمد (دائرة غليزان-غليزان)

- نمس سعد (دائرة جديوية-غليزان)

- بن صفية محمد (دائرة عين طارق-غليزان)

- صادوق سليمان (دائرة مازونة-غليزان)

- شويخي مصطفى (دائرة يلال-غليزان).