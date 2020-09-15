قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم -

لا تمديد للمستفيدين من منح الذين إنتهت فترة إقامتهم في 30 يونيو الماضي -

الكرة الطائرة: الأندية ستستفيد من شهرين و نصف للتحضير -

الاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور: الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة ليوم 1 نوفمبر المقبل -

كرة القدم / موسم 2020-2021: استئناف التدريبات يخص فقط الأكابر و الرديف -

بنك الجزائر: إجراءات جديدة لتعزيز الموارد البنكية -

بيئة: ضرورة تحليل المخاطر البيئية للمنشآت البترولية -

الأزمة المالية: إيكواس تؤكد على ضرورة تسليم السلطة لحكومة مدنية على الفور -

مشروع الفوسفات الضخم: مخطط تطوير بقيمة 6 مليار دولار أمريكي -

غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية-الفرنسية تصدر ثاني دليل تنظيمي حول الاستثمار في الجزائر -

طاقة: السيد عطار يعلن عن خطة عمل متعددة القطاعات لتأمين أنابيب نقل النفط -

التحضير لاستفتاء تعديل الدستور: وزير الاتصال يجتمع بمدراء وممثلي القنوات التلفزيونية الخاصة -

كورونا: 238 إصابة جديدة, 154 حالة شفاء و 12 حالة وفاة -

ايطاليا تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الجزائر -

السيد بوقدوم يستقبل وزيرة الداخلية الإيطالية -

الصحراء الغربية: مجموعة جنيف تدعو إلى استئناف برنامج إيفاد البعثات التقنية -

المخطط الوطني للشباب 2020-2024 : تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة بالجزائر العاصمة -

الصحراء الغربية: تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 محور نقاش اليوم في جنيف -

بكالوريا 2020: المترشحون متفائلون في اليوم الثالث من الامتحان بالعاصمة -