قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

- لعلام رضا (دائرة شروين - أدرار)
- يحيى سليمان (دائرة فنوغيل - أدرار)
- نجاري أمحمد (دائرة تاوقريت - الشلف)
- حبري محمد (دائرة بني حواء - الشلف)
- لصفر سليمان (دائرة الزبوجة - الشلف)
- شرفاوي يوسف (دائرة أبو الحسن - الشلف)
- شريفي غوثي (دائرة عين مران - الشلف)
- رزايمية زهير (دائرة أم البواقي - أم البواقي)
- محيي الدين بشرى (دائرة فكيرينة - أم البواقي)
- العيداني إلياس (دائرة الجزار - باتنة)
- إبريش محمد أرزقي (دائرة أميزور - بجاية)
- برضياف بورحلة سالم (دائرة أدكار - بجاية)
- عليان مخلوف (دائرة برباشة - بجاية)
- تسيغا بوعمزة محمد (دائرة خراطة - بجاية)
- بكباك عبد الرحمان (دائرة تبلبالة - بشار)
- سبيع صادق (دائرة واد العلايق - البليدة)
- شاطر إبراهيم (دارة الأربعاء - البليدة)
- بريكي أرزقي (دائرة القاديرية - البويرة)
- عبدي أحمد (دائرة برج أوخريص - البويرة)
- آيت علي مزيان (دائرة بشلول - البويرة)
- عقليوات محمد أكلي (دائرة تمنراست - تمنراست)
- بصالح حمزة (دائرة إن غار - تمنراست)
- بن بركة محمد عبد القادر (دائرة عين قزام - تمنراست)
- بوشويط أحمد (دائرة تين زاوتين - تمنراست)
- زروال فرحي (دائرة بئرالعاتر - تبسة)
- رحال عبد الرزاق (دائرة الشريعة - تبسة)
- عتيق نور الدين (دائرة نقرين - تبسة)
- بن علي الشريف بلقاسم (دائرة أم علي - تبسة)
- بن عدان قويدر (دائرة تلمسان - تلمسان)
- إسماعيل معمر (دائرة الرمشي - تلمسان)
- بلعروسي أمينة (دائرة فلاوسن - تلمسان)
- عبدلي مسعود (دائرة بن سكران - تلمسان)
- بوعشة بن عمار (دائرة سبدو - تلمسان)
- حطاب نور الدين (دائرة بني بوسعيد - تلمسان)
- دربال محمد الأمين (دائرة مرسى بن مهيدي - تلمسان)
- صافي صالح (دائرة شتوان - تلمسان)
- بن يوسف بوتخيل (دائرة المنصورة - تلمسان)
- قاسمي محمد (دائرة تيارت - تيارت)
- حجو جمال الدين (دائرة رحوية - تيارت)
- بودية بلقاسم (دائرة مغيلة - تيارت)
- بوركايب الشريف (دائرة فرندة - تيارت)
- عجال عمار (دائرة حمادية - تيارت)
- ثابت عبد المجيد (دائرة ذراع الميزان - تيزي وزو)
- موسوني عمر (دائرة مقلع - تيزي وزو)
- بودوخة خير (دائرة البيرين - الجلفة)
- محجوبي صالح (دائرة الشارف - الجلفة)
- بومزبر فضيل (دائرة الطاهير - جيجل)
- بلواعر نصر الدين (دائرة الميلية - جيجل)
- صحراوي ناصر الدين (دائرة السطارة - جيجل)
- خليفي حمو (دائرة تاكسنة - جيجل)
- طراف أحمد (دائرة العلمة - سطيف)
- مناصر بوسعد (دائرة بني عزيز - سطيف)
- طاكبو يوسف (دائرة بني ورتيلان - سطيف)
- براشان محمد الطاهر (دائرة بوقاعة - سطيف)
- بوعنيني عبد الله (دائرة أولاد براهيم - سعيدة)
- سماحي محمد (دائرة سكيكدة - سكيكدة)
- سعيدي عبد القادر (دائرة سيدي بلعباس - سيدي بلعباس)
- غربي سالم (دائرة مصطفى بن براهم - سيدي بلعباس)
- شاحت رشيد (دائرة عنابة - عنابة)
- زريبط محمد الصغير (دائرة برحال - عنابة)
- عساس رشيد (دائرة قالمة - قالمة)
- عنتري عز الدين (دائرة قسنطينة - قسنطينة)
- بوطاوي علاوة (دائرة عين عبيد - قسنطينة)
- حنفي مختار (دائرة العمارية - المدية).
- سي الطيب علي الدين (دائرة عزيز - المدية)
- بجكينة سليمان (دائرة السواقي - المدية)
- أوفروخ محند الحسين (دائرة قصر البخاري - المدية)
- رحموني محمد (دائرة عوامري - المدية)
- خلفة عبد القادر (دائرة سغوان - المدية)
- حواس محي الدين (دائرة تابلاط - المدية)
- جاري حسان (دائرة مستغانم - مستغانم)
- حامد جلول (دائرة خير الدين - مستغانم)
- موسى أحمد (دائرة سيدي لخضر - مستغانم)
- عازب بلقاسم (دائرة عشاشة - مستغانم)
- زميرلين علي (دائرة مسيلة - مسيلة)
- قرزو يحيى (حمام الضلعة - مسيلة)
- تلي عمر (دائرة شلال - مسيلة)
- لقرع جمال (دائرة مجدل - مسيلة)
- بوزينة قويدر (دائرة جبل مسعد - المسيلة)
- قنديل ناصر (دائرة معسكر - معسكر)
- بوثلجة معمر (دائرة واد الأبطال - معسكر)
- بوبصلة خيرة (دائرة عين فكان - معسكر)
- حجالي زكية (دائرة زهانة - معسكر)
- جازولي نعيمة (دائرة المحمدية - معسكر)
- حلو أحمد الخير (دائرة أنقوسة - ورقلة)
- فليتي نور الدين (دائرة بير الجير - وهران)
- لحول بودالي (دائرو واد تليلات - وهران)
- كسالي مكي (دائرة الأبيض سيدي الشيخ - البيض)
- زموري حنيفي (دائرة الحمادية - برج بوعريريج)
- بوقرة بلقاسم (دائرة بوحجة - الطارف)
- أحمد السعيد كريم (دائرة الدرعان - الطارف)
- زاهور نصر الدين (دائرة البسباس - الطارف)
- عنان أحمد (دائرة لرجام - تسيمسيلت)
- معيوف مسعود (دائرة الوادي - الوادي)
- كموش قدور (دائرة روباح - الوادي)
- عز الدين عبد الحليم (دائرة الرقيبة - الوادي)
- بوالقنافد عاشور (دائرة خنشلة - خنشلة)
- ميموني يونس (دائرة بابار - خنشلة)
- بوراس لخضر (دائرة المشروحة - سوق أهراس)
- زغدود احسن (دائرة أولاد دريس - سوق أهراس)
- بوفراح صباح (دائرة بئر بوحوش - سوق أهراس)
- معتوق كمال (دائرة مداوروش - سوق أهراس)
- قديري فؤاد (دائرة أم العظايم - سوق أهراس)
- ميغة هبة الله (دائرة حجوط - تيبازة)
- شويطر فاطمة الزهراء (دائرة قوراية - تيبازة)
- قمامة مسعود (دائرة الداموس - تيبازة)
- بوشريح بوعلام (دائرة بوسماعيل - تيبازة)
- طبيب كمال (دائرة ميلة - ميلة)
- راس الجبل لخضر (دائرة شلغوم العيد - ميلة)
- بن زيماموش براهيم (دائرة الرواشد - ميلة)
- خديم فريد (دائرة خميس - عين الدفلى)
- درقاوة كريمة (دائرة حمام ريغة - عين الدفلى)
- عمور ليلى (دائرة برج الأمير خالد - عين الدفلى)
- بن عمر رشيد (دائرة بطحية - عين الدفلى)
- لفقير علي سالم (دائرة سفيسيفة - النعامة)
- الزين محمد (دائرة بني صاف - عين تموشنت)
- مطالسي محمد (دائرة ولهاصة الغرابة - عين تموشنت)
- كشتولي جمال (دائرة غرداية - غرداية)
- عثماني بوجمعة (دائرة المنيعة - غرداية)
- محمدي أحمد وليد (دائرة زلفانة - غرداية)
- حمادو محمد لخضر (دائرة بونورة - غرداية)
- بن طاطة محمد (دائرة غليزان - غليزان)
- نمس سعد (دائرة جديوية - غليزان)
- بن صفية محمد (دائرة عين طارق - غليزان)
- صادوق سليمان (دائرة مازونة - غليزان)
- شويخي مصطفى (دائرة يلال - غليزان).