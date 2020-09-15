الكرة الطائرة: الأندية ستستفيد من شهرين و نصف للتحضير

الجزائر - ستستفيد الأندية الجزائرية من شهرين ونصف لتحضير استئناف البطولة الوطنية للكرة الطائرة، المعلقة منذ شهر مارس الفارط بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، حسب ما أكدته الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

وقال رئيس الاتحادية، مصطفى لموشي، في تصريح ل/واج: "المكتب الفدرالي صادق بالإجماع على استئناف بطولة 2019-2020 و كأس الجزائر. ستستفيد الأندية من فترة تحضير تدوم شهرين ونصف قبل العودة للمنافسة. ومن المنتظر أن ينتهي الموسم منتصف شهر مايو القادم".

وتم تعليق كل المنافسات و النشاطات الرياضية في الجزائر منذ 16 مارس الفارط بسبب تفشي فيروس كورونا سريع العدوى.

وكانت وزارة الشباب و الرياضة قد رخصت باستئناف التدريبات بالنسبة للرياضات الجماعية المعنية بالمنافسات الدولية منذ أول أمس الأحد.

و أضاف لموشي: "لقد راسلنا الوزارة من أجل السماح لنا بفتح القاعات و العودة للتدريبات. في هذا الإطار، سيتنقل المدير الفني الوطني و الطبيب الفدرالي يوم الخميس الى مقر الوزارة لعرض البروتوكول الصحي تحسبا للعودة للنشاط".

كما أوضح رئيس الهيئة الفدرالية أن الأندية ستكون ممنوعة من انتداب لاعبين جدد الى غاية انتهاء الموسم الرياضي 2019-2020.

يذكر أن رزنامة الموسم لا تزال تضم 12 جولة لم تلعب بعد في القسم الممتاز (رجال) و 6 أخرى في البطولة النسوية، بينما توقف قطار منافسة كأس الجزائر في محطة الدور ثمن النهائي.