Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ايطاليا تتطلع إلى "تعزيز" العلاقات مع الجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 16:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
ايطاليا تتطلع إلى &quot;تعزيز&quot; العلاقات مع الجزائر

الجزائر- أكدت وزيرة الداخلية الايطالية السيدة لوتشيانا لامورجيزي التي تجري زيارة إلى الجزائر يوم الثلاثاء أن ايطاليا تتطلع إلى "تعزيز اكثر" للعلاقات مع الجزائر.

في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصها به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أوضحت السيدة لامورجيزي "لقد جددنا التأكيد على إرادتنا في تعزيز اكثر لعلاقتنا العريقة مع الجزائر".

في ذات السياق, أشارت الوزيرة الايطالية إلى أن هذه الزيارة تمثل أيضا "فرصة" للتأكيد مجددا على إرادة بلدها في التعاون مع الجزائر في عديد المجالات.

كما أوضحت أنها تطرقت مع الرئيس تبون إلى التعاون القائم بين البلدين في مجال الأمن و الحماية المدنية خلال الأزمات و الكوارث الطبيعية.

وأضافت أنها عبرت لرئيس الجمهورية عن استحسان بلدها "لهذه الصفحة الجديدة التي تفتح في الجزائر".

اقرأ أيضا :      الجزائر وإيطاليا مستعدتان للعمل على تطوير علاقاتهما "المميزة"

و قالت من جهة أخرى انها قدمت "شكر" ايطاليا للجزائر على المساعدة التي أرسلتها لها عند مواجهتها لوباء كورونا.

و بعد أن أكدت أن هذه الزيارة "ستليها زيارات أخرى", أشارت السيدة لا مورجيزي إلى أن الرئيس تبون كلفها بتبليغ تحياته لنظيره الايطالي سيرجيو متاريلا.

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 17:08
كلـمات مفتـاحيــة :
ايطاليا تتطلع إلى "تعزيز" العلاقات مع الجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 16:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.15

التحضير لاستفتاء تعديل الدستور: وزير الاتصال يجتمع بمدراء وممثلي القنوات التلفزيونية…

20.09.15

كورونا: 238 إصابة جديدة, 154 حالة شفاء و 12 حالة وفاة

20.09.15

الرئيس تبون يستقبل وزيرة داخلية جمهورية إيطاليا

20.09.15

ايطاليا تتطلع إلى "تعزيز" العلاقات مع الجزائر

20.09.15

السيد بوقدوم يستقبل وزيرة الداخلية الإيطالية

20.09.15

الصحراء الغربية: مجموعة جنيف تدعو إلى استئناف برنامج إيفاد البعثات التقنية

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.14

صدور احكام تتراوح بين 10 اشهر الى 3 سنوات حبسا نافذا في حق عدد  من مسربي مواضيع البكالوريا

20.09.14

الجزائر - سويسرا: الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة والصناعة التقليدية

20.09.14

رزيق: السجل التجاري الالكتروني سيساهم في القضاء على السجلات الوهمية

20.09.14

الدعوة إلى إدراج الشمندر السكري ضمن الزراعات الإستراتيجية بمناطق الجنوب