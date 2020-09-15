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الجزائر وإيطاليا مستعدتان للعمل على تطوير علاقاتهما "المميزة"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 13:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
الجزائر وإيطاليا مستعدتان للعمل على تطوير علاقاتهما &quot;المميزة&quot;

الجزائر - أعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، كمال بلجود ، ونظيرته الايطالية ، لوتشانا لامورجيزي , الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عن استعداد البلدين"التام" للعمل على تطوير علاقاتهما "المميزة".

وقال الوزير في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بنظيرته الايطالية, أن البلدين اللذين تربطهما علاقات "مميزة", يسعيان الى تطوير هذه العلاقات في مختلف الميادين.

و أوضح السيد بلجود أن البلدين "أبديا استعدادهما التام للعمل على تطوير علاقاتهما"، لافتا في ذات الوقت الى أن المحادثات الثنائية تمحورت أيضا حول العديد من الجوانب التي تهم الطرفين.

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واشار ان الوزيرة الايطالية تطرقت في سياق حديثها إلى ظاهرة الهجرة السرية، مؤكدا بالمناسبة ان عدد الجزائريين المهاجرين بطريقة غير شرعية الى إيطاليا "قليل جدا" مقارنة بدول أخرى.

وشدد الوزير في هذا الصدد على أن الجزائر " تتحمل مسؤولياتها وتتخذ ما هو واجب اتخاذه في هذا الميدان".

أما الوزيرة الايطالية فقد أعربت من جانبها عن أمل بلادها في تعاون "أوسع" مع الجزائر، قائلة "أنا متيقنة بأننا وضعنا أسس تعاون ثنائي جديد بين بلدينا اللذين يعملان دائما في اطار شراكة وجو من الصداقة".

وبالنسبة للوزيرة الايطالية فان الجزائر وإيطاليا "تملكان كل المؤهلات للمضي قدما في علاقاتنا من خلال ارساء تعاون واسع في مختلف المجالات لا سيما عندما يتعلق الأمر بتدفق المهاجرين وكل المساعدات التي يمكن للحماية المدنية ان تقدمها"، حيث أشادت في هذا الصدد بالخبرة المميزة التي تتمتع بها الحماية المدنية في مجالات الزلازل وحالات الطوارئ.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر وإيطاليا مستعدتان للعمل على تطوير علاقاتهما "المميزة"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 أيلول/سبتمبر 2020 13:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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