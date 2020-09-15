مجلس قضاء العاصمة : الحكم بسنتين حبسا نافذا في حق خالد درارني

الجزائر - اصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة , الثلاثاء, حكما بسنتين (2) حبسا نافذا في حق خالد درارني المتابع بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر غير المسلح".

كما حكمت المحكمة على سمير بلعربي و موح سليمان حميطوش ب 4 أشهر حبسا نافذا بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" مع إسقاط تهمة "المساس بالوحدة الوطنية" عليهما.

و كان النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة قد التمس, خلال جلسة الاستئناف, 4 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة في حق خالد درارني.

اقرأ المزيد: جلسة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة: إلتماس 4 سنوات حبسا في حق خالد درارني

كما التمس النائب العام نفس الحكم بالنسبة لسمير بلعربي وسليمان حميطوش المتابعين في نفس القضية و اللذين صدر في حقهما في أغسطس الماضي حكم بسنتين حبسا منها أربعة أشهر نافذا.

و كانت محكمة سيدي أمحمد قد أصدرت في 10 اغسطس الفارط حكما بـ 3 سنوات سجن في حق خالد درارني و سنتين حبس منها اربعة اشهر نافذا في حق سمير بلعربي و موح سليمان حميطوش بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و "التحريض على التجمهر غير المسلح".