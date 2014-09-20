Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

صدور أحكام تتراوح بين 10 اشهر الى 3 سنوات حبسا نافذا في حق عدد من مسربي مواضيع البكالوريا

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2020 21:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرات
صدور أحكام تتراوح بين 10 اشهر الى 3 سنوات حبسا نافذا في حق عدد من مسربي مواضيع البكالوريا

الجزائر - أصدرت العدالة الاثنين عدة أحكام بالحبس بشأن وقائع تتعلق بتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا أو الأجوبة عنها.

وأفاد بيان لوزارة التربية الوطنية في هذا الإطار أن محكمة حاسي بحبح (الجلفة) أصدرت عقوبة ثلاث (3) سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين (ر.م) و(ر.ف) وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار مع إصدار امر ايداع بالجلسة، لقيامهما بتسريب موضوع إمتحان مادة اللغة العربية والإجابة عنه.

كما أصدرت محكمة تبسة ضد المتهم (ص.س) عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار مع الأمر بإيداعه في الجلسة فيما حكمت محكمة العوينات (تبسة) ضد المتهمة (ح.خ) والمتهم (ح.و) عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دينار مع الأمر بإيداعهما الحبس في الجلسة.

وفي محكمة الأغواط صدرت عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة ضد المتهمة (ق.ن) مع تغريمها 100 ألف دينار في الوقت الذي حكم على المتهمين (ت.ف) و ( ز.ر) بقصر الشلالة بنفس العقوبة المذكورة.

واضاف البيان ان محكمة واد رهيو (غليزان) قضت من جهتها على المتهم (م.م.أ) بعقوبة الحبس النافذ لمدة عشرة أشهر وغرامة قدرها 100 ألف دينار.

وفي نفس السياق تم وضع المشتبه فيه (ش.م) بالمنيعة تحت نظام التوقيف للنظر وتبقى التحريات -- حسب ما تمت الاشارة اليه-- متواصلة بشأن الأفعال الإجرامية المماثلة التي تم التعرف على مقترفيها في انتظار توقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية.

واكدت الوزارة بأن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  والإتصال ومكافحتها وكذا فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية عبر كامل التراب الوطني تعمل ، بفضل" يقظتها المستمرة والدائمة، ليلا ونهارا"، على تتبع مثل هذه الأفعال قصد ضمان اجراء اختبارات البكالوريا في ظروف حسنة.

كلـمات مفتـاحيــة :
صدور أحكام تتراوح بين 10 اشهر الى 3 سنوات حبسا نافذا في حق عدد من مسربي مواضيع البكالوريا
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2020 21:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.14

صدور أحكام تتراوح بين 10 اشهر الى 3 سنوات حبسا نافذا في حق عدد من مسربي مواضيع البكالوريا

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.14

الذكرى الـ 60 لتأسيس أوبك: المنظمة "مؤثرة" أكثر من أي وقت مضى

20.09.14

بطولة العالم 2021 لكرة اليد: المنتخب الجزائري في تربص من 16 الي 28 سبتمبر بعنابة

20.09.14

ليبيا: حكومة بنغازي تقدم استقالتها إلى البرلمان

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

الأكثــر قـراءة

20.09.07

إتفاقية لإحداث مؤسسات ناشئة في مجالات التراث والثقافة والفنون

20.09.08

تنصيب لجنة عمل لإصلاح منظومة الكتاب

20.09.08

بشار: العديد من الفنانين الأفارقة والأمريكيين في لقاء فني بتاغيت في فبراير القادم

20.09.08

وهران : تكوين ممثلين في تقنية سيكودراما

20.09.07

رزيق : الجزائر تسعى الى اختراق السوق الافريقية تجاريا

20.09.08

المؤسسة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية تخطط لتصدير منتوجاتها في دول الساحل