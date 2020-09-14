الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية

الجزائر, 14 سبتمبر 2020 (واج)- أجرى الإثنين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية, حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح نفس المصدر أن هذه الحركة شملت السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :

أولا : في سلك رؤساء المحاكم الإدارية :

أ- التعيينات :

- حامدي بولنوار: رئيس المحكمة الإدارية ببسكرة

- فاسي ناصر: رئيس المحكمة الإدارية ببشار

- درويش عبد القادر: رئيس المحكمة الإدارية بالبليدة

- جنادي جيلالي: رئيس المحكمة الإدارية بجيجل

- زياني عبد الله: رئيس المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس

- شعيب ثورية: رئيسة المحكمة الإدارية بمستغانم

- زقرير عائشة: رئيسة المحكمة الإدارية بورقلة.

ب - التحويلات (الوظيفة الحالية ومنصب التحويل):

- أوداينية نسيمة, رئيسة المحكمة الإدارية بالبويرة, رئيسة المحكمة الإدارية بالشلف

- لبصير فاطنة, رئيسة المحكمة الإدارية بسطيف, رئيسة المحكمة الإدارية بالبويرة

- جزول نورالدين, رئيس المحكمة الإدارية بتيارت, رئيس المحكمة الإدارية بتلمسان

- بلبروات محمد, رئيس المحكمة الإدارية ببشار, رئيس المحكمة الإدارية بتيارت

- نوار عياش, رئيس المحكمة الإدارية ببسكرة, رئيس المحكمة الإدارية بسطيف

- شيخاوي لطيفة, رئيسة المحكمة الإدارية بتلمسان, رئيسة المحكمة الإدارية بعين تموشنت.

ج - إنهاء المهام :

- بلقاسم فتيحة, رئيسة المحكمة الإدارية بالشلف

- يونس محبوبة, رئيسة المحكمة الإدارية بجيجل

- حنيفي الهاشمي عمر مليكة, رئيسة المحكمة الإدارية بعين تموشنت

- سعد شملول محمد, رئيس المحكمة الإدارية بمستغانم (لتكليفه بمهام أخرى)

- غنيم مختارية, رئيسة المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس (لتكليفها بمهام أخرى)

- مسليوي هجيرة, رئيسة المحكمة الإدارية بالبليدة (لتكليفها بمهام أخرى).

ثانيا : في سلك محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية

أ - التعيينات :

- شعبان مجيد: محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بأم البواقي

- أكسوم حميد: محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتمنراست

- يحياوي محمد: محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسطيف

- بن مداني أحمد: محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين الدفلى

- طوايبية إبراهيم: محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بغرداية

ب - التحويلات:

- غاني عفيف: محافظ الدولة بورقلة تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالأغواط

- جابري أمحمد: محافظ الدولة بالنعامة تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالبويرة

- وضحي جيلالي: محافظ الدولة ببرج بوعريريج تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمدية

- بن حميدة عبد الرحمي: محافظ الدولة بالمدية تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بمستغانم

- عمراني كمال: محافظ الدولة بالوادي تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بورقلة

- لبعير عبد القادر: محافظ الدولة بأم البواقي تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بإليزي

- هرواجي بشير: محافظ الدولة بالأغواط تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج

- فصيح عمار: محافظ الدولة بإليزي تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالوادي

- وهراني محمد: محافظ الدولة بغليزان تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالنعامة

- بن جلول سمير: محافظ الدولة بعين الدفلى تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين تموشنت

- بزاوشة عبد الحليم: محافظ الدولة بالبويرة تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بغليزان

ج - إنهاء المهام :

- زارة مصطفى, محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسطيف

- قهواجي كسيلة, محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين تموشنت.