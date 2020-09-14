الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية

وأوضح نفس المصدر أن هذه الحركة شملت السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
أولا : في سلك رؤساء المحاكم الإدارية :
أ- التعيينات :
- حامدي بولنوار: رئيس المحكمة الإدارية ببسكرة
- فاسي ناصر: رئيس المحكمة الإدارية ببشار
- درويش عبد القادر: رئيس المحكمة الإدارية بالبليدة
- جنادي جيلالي: رئيس المحكمة الإدارية بجيجل
- زياني عبد الله: رئيس المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس
- شعيب ثورية: رئيسة المحكمة الإدارية بمستغانم
- زقرير عائشة: رئيسة المحكمة الإدارية بورقلة.
ب - التحويلات (الوظيفة الحالية ومنصب التحويل):
- أوداينية نسيمة, رئيسة المحكمة الإدارية بالبويرة, رئيسة المحكمة الإدارية بالشلف
- لبصير فاطنة, رئيسة المحكمة الإدارية بسطيف, رئيسة المحكمة الإدارية بالبويرة
- جزول نورالدين, رئيس المحكمة الإدارية بتيارت, رئيس المحكمة الإدارية بتلمسان
- بلبروات محمد, رئيس المحكمة الإدارية ببشار, رئيس المحكمة الإدارية بتيارت
- نوار عياش, رئيس المحكمة الإدارية ببسكرة, رئيس المحكمة الإدارية بسطيف
- شيخاوي لطيفة, رئيسة المحكمة الإدارية بتلمسان, رئيسة المحكمة الإدارية بعين تموشنت.
ج - إنهاء المهام :
- بلقاسم فتيحة, رئيسة المحكمة الإدارية بالشلف
- يونس محبوبة, رئيسة المحكمة الإدارية بجيجل
- حنيفي الهاشمي عمر مليكة, رئيسة المحكمة الإدارية بعين تموشنت
- سعد شملول محمد, رئيس المحكمة الإدارية بمستغانم (لتكليفه بمهام أخرى)
- غنيم مختارية, رئيسة المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس (لتكليفها بمهام أخرى)
- مسليوي هجيرة, رئيسة المحكمة الإدارية بالبليدة (لتكليفها بمهام أخرى).
ثانيا : في سلك محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية
أ - التعيينات :
- شعبان مجيد: محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بأم البواقي
- أكسوم حميد: محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتمنراست
- يحياوي محمد: محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسطيف
- بن مداني أحمد: محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين الدفلى
- طوايبية إبراهيم: محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بغرداية
ب - التحويلات:
- غاني عفيف: محافظ الدولة بورقلة تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالأغواط
- جابري أمحمد: محافظ الدولة بالنعامة تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالبويرة
- وضحي جيلالي: محافظ الدولة ببرج بوعريريج تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمدية
- بن حميدة عبد الرحمي: محافظ الدولة بالمدية تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بمستغانم
- عمراني كمال: محافظ الدولة بالوادي تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بورقلة
- لبعير عبد القادر: محافظ الدولة بأم البواقي تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بإليزي
- هرواجي بشير: محافظ الدولة بالأغواط تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج
- فصيح عمار: محافظ الدولة بإليزي تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالوادي
- وهراني محمد: محافظ الدولة بغليزان تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالنعامة
- بن جلول سمير: محافظ الدولة بعين الدفلى تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين تموشنت
- بزاوشة عبد الحليم: محافظ الدولة بالبويرة تم تحويله الى محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بغليزان
ج - إنهاء المهام :
- زارة مصطفى, محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسطيف
- قهواجي كسيلة, محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين تموشنت.