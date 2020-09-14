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الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2020 19:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرات
الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

الجزائر - أجرى الاثنين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر, حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

اقرأ المزيد: الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية

وأوضح نفس المصدر أن هذه الحركة شملت إنهاء مهام 127 رئيس دائرة, تحويل 110 رئيس دائرة وترقية 131 رئيس دائرة.

آخر تعديل على الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2020 20:56
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الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2020 19:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرة   شارك

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