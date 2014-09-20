بكالوريا: 20% من المترشحين الأحرار تغيبوا عن الامتحان في اليوم الأول

الجزائر - تم تسجيل غياب 20% من المترشحين الأحرار خلال اليوم الأول لامتحانات شهادة البكالوريا التي انطلقت أمس الاحد, فيما لم تتجاوز هذه النسبة 1 بالمائة في صفوف المترشحين المتمدرسين على المستوى الوطني, حسب ما علم الاثنين لدى وزارة التربية الوطنية.