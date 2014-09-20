بكالوريا: 20% من المترشحين الأحرار تغيبوا عن الامتحان في اليوم الأول

وأشار ذات المصادر الى أنه "لم يتم تسجيل أي حالة غش ولا حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".
للإشارة, يقدر عدد المترشحين المسجلين لهذا الامتحان ب637.538 مترشح على المستوى الوطني من بينهم
413.870 مترشح متمدرس و 223.668 مترشح حر.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - تم تسجيل غياب 20% من المترشحين الأحرار خلال اليوم الأول لامتحانات شهادة البكالوريا التي انطلقت أمس الاحد, فيما لم تتجاوز هذه النسبة 1 بالمائة في صفوف المترشحين المتمدرسين على المستوى الوطني, حسب ما علم الاثنين لدى وزارة التربية الوطنية.
وأشار ذات المصادر الى أنه "لم يتم تسجيل أي حالة غش ولا حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".
للإشارة, يقدر عدد المترشحين المسجلين لهذا الامتحان ب637.538 مترشح على المستوى الوطني من بينهم
413.870 مترشح متمدرس و 223.668 مترشح حر.