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بكالوريا: 20% من المترشحين الأحرار تغيبوا عن الامتحان في اليوم الأول

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2020 16:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر - تم تسجيل غياب 20% من المترشحين الأحرار خلال اليوم الأول لامتحانات شهادة البكالوريا التي انطلقت أمس الاحد, فيما لم تتجاوز هذه النسبة 1 بالمائة في صفوف المترشحين المتمدرسين على المستوى الوطني, حسب ما علم الاثنين لدى وزارة التربية الوطنية.

وأشار ذات المصادر الى أنه "لم يتم تسجيل أي حالة غش ولا حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

للإشارة, يقدر عدد المترشحين المسجلين لهذا الامتحان ب637.538 مترشح على المستوى الوطني من بينهم

413.870 مترشح متمدرس و 223.668 مترشح حر.

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بكالوريا: 20% من المترشحين الأحرار تغيبوا عن الامتحان في اليوم الأول
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2020 16:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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