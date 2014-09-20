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محاكمة الاخوة كونيناف: النطق بالحكم يوم 23 سبتمبر

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2020 14:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات

الجزائر- ستنطق محكمة سيدي امحمد بالحكم في قضية الاخوة كونيناف, المتابعين في قضايا فساد مختلفة, يوم 23 سبتمبر, حسب ما أعلنته رئيسة الجلسة عقب انتهاء مرافعات الدفاع.

و كانت محاكمة الاخوة رضا و عبد القادر-كريم و طارق-نوح كونيناف و اختهم سعاد نور (في حالة فرار) و كذا مسير مجمع كوجيسي (ملك للأخوة), قدور بن طاهر, قد شرعت يوم الأربعاء الفارط.

و يتابع الاخوة كونيناف بتهم تتعلق ب"استغلال النفوذ" و "تبييض الاموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة" و "تحويل عقارات و امتيازات" و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية".

و عند استجوابهم, رافع الاخوة كونيناف الثلاثة و مسير مجمع كوجيسي من أجل "تبرئتهم", و طلبوا "محاكمتهم في اطار احترام القانون", معربين عن "ثقتهم" في العدالة الجزائرية.

و كانت النيابة العامة قد التمست يوم السبت أحكاما تتراوح بين 10 و 20 سنة سجنا نافذا ضد الإخوة كونيناف الثلاث و مسير مجمع كوجي سي (KouGC) الذي يملكونه، قدور بن طاهر مع حجز ممتلكاتهم داخل و خارج البلاد و غرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج.

و التمست النيابة 18 سنة سجنا نافذا في حق رضا و 15 سجنا في حق كل من طارق-نوح و عبد القادر-كريم و 10 سنوات في حق قدور بن طاهر مرفوقة بغرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج للمتهمين الأربع.

و تم التماس الحكم الأقصى في حق سعاد-نور ب20 سنة سجنا نافذا مرفوقة بغرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج و إطلاق مذكرة توقيف دولية في حقها.

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و حسب الطرف المدني فقد تسبب مجمع كو جي سي من خلال فروعه بخسائر للخزينة العمومية تقدر بأكثر من "270 مليار دج منها 186 مليار بسبب القروض غير المبررة التي منتحتها له البنوك العمومية و 75 مليار دج بسبب منحه امتيازات غير مستحقة".

و تم التماس أحكام تتراوح بين 3 و 6 سنوات مرفوقة بغرامة مالية تقدر ب 1 مليون دج في حق 10 متهمين آخرين متورطين في القضية لا سيما إطارات من وزارات الصناعة و الفلاحة و الري و الطاقة و الاتصالات و قطاعات أخرى تحصل فيها مجمع كو جي سي على صفقات.

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محاكمة الاخوة كونيناف: النطق بالحكم يوم 23 سبتمبر
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أيلول/سبتمبر 2020 14:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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