العميد قواسمية نور الدين ينصب العقـيد دراني محمد قائدا للمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة

الجزائر - أشرف العميد قواسمية نور الدين، قائد الدرك الوطني، يوم الإثنين، على مراسم تنصـيب العقـيد دراني محمد، قائدا للمدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة، خلفا للعميد بجاوي حواس، حسب بيان لقيادة الدرك الوطني.

وتمت مراسم التنصيب بمقر المدرسة العليا للدرك الوطني بحضور السلطات العسكرية حيث أبدى قائد الدرك الوطني بالمناسبة "كامل الاستعداد" لتقديم كل الدعم والسند للقائد الجديد، داعيا جميع أفراد المدرسة بالمناسبة الى إعانته على أداء مهامه بكل صدق وأمانة".

كما أسدى العميد قواسمية --حسب ذات المصدر-- جملة من التعليمات والتوجيهات إلى إطارات المدرسة، حثهم فيها على " مضاعفة الجهود في سبيل الرقي بالتكوين بمختلف أوجهه"، مؤكدا على "أهمية التكوين في إعداد طاقات بشرية ذات كفاءة قادرة على مواجهة تحديات العمل الميداني" وهذا في ظل "التقيد الصارم " بالقوانين والأنظمة و التحلي بالقيم الوطنية السامية والأخلاق العسكرية الرفيعة.