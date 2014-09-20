عدالة: تأجيل محاكمة كريم طابو ليوم 26 أكتوبر القادم

تيبازة - قررت هيئة محكمة القليعة بتيبازة يوم الاثنين تأجيل محاكمة كريم طابو الناطق الرسمي لحزب الديمقراطي الاجتماعي (غير معتمد)، كريم طابو، إلى يوم 26 أكتوبر القادم.

وجاء قرار تأجيل محاكمة كريم طابو المتابع بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" منذ شهر سبتمبر 2019، بطلب من هيئة دفاع المتهم، و هو التأجيل الخامس على التوالي.

إقرأ أيضا: الإفراج المؤقت عن طابو و بلعربي و حميطوش

واستندت هيئة دفاع المتهم الذي يوجد تحت الرقابة القضائية، في طلب التأجيل، على "ضرورة التحضير الجيد للمحاكمة"، حسبما افاد به أحد المحامين في تصريح مقتضب للصحافة على هامش جلسة المحاكمة.

وكانت نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 سبتمبر 2019 بإيداع كريم طابو رهن الحبس المؤقت. و قد تم توقيف المتهم في 12 سبتمبر 2019.

وقد قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 سبتمبر 2019 وضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية و إطلاق سراحه.