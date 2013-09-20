البنك الوطني الجزائري: إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية في 6 وكالات إضافية -

شباب بلوزداد : ثمانية أسابيع غير كافية لإجراء تربص جيد -

توزيع أزيد من 600 ألف كمامة على التلاميذ المعنيين بامتحان التعليم المتوسط والبكالوريا -

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عازمة على المساهمة في بناء الجزائر الجديدة -

بكالوريا 2020: امتحانات اليوم الأول جرت في ظروف حسنة رغم الظرف الاستثنائي -

مشروع تعديل وثيقة الدستور المعروضة للاستفتاء تعكس إرادة سياسية حقيقية للتغيير -

كورونا: 247 إصابة جديدة, 162 حالة شفاء و7 وفيات -

تحضيرات الاستفتاء: وزير الاتصال يترأس اجتماع عمل -

الجزائر تبدي استعدادها لمرافقة بوركينافاسو في مكافحة الارهاب -

جراد: المؤسسة الصناعية المنتجة للثروة والقيمة المضافة هي عمود الاقتصاد الوطني -

امتحان شهادة البكالوريا بغرب البلاد : إجراءات احترازية صارمة للوقاية من فيروس كورونا -

الرئيس تبون يتلقى أوراق اعتماد أربعة سفراء -

ليبيا: عقيلة صالح يرحب بمخرجات اجتماع مونترو -

تاريخ تحديد افتتاح السنة الدراسية مرهون بتقارير اللجنة العلمية -

بكالوريا 2020: مترشحو الجزائر العاصمة يجتازون أول يوم من الامتحان في أجواء هادئة -

جراد يعطي إشارة تفكيك هيكل الفرن العالي رقم 1 بمركب سيدار الحجار -

التماس 12 و10 سنوات حبس نافذ في حق وزيري التضامن الاسبقين ولد عباس والسعيد بركات -

واجعوط: قطاع التربية وفر جميع الشروط لإنجاح امتحانات البكالوريا -

نشرة جوية خاصة: تساقط أمطار أحيانا رعدية على عدة ولايات من شرق البلاد -