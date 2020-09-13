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السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عازمة على المساهمة في بناء الجزائر الجديدة

  أدرج يـوم : الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 18:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عازمة على المساهمة في بناء الجزائر الجديدة

قسنطينة- أكد نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, عبد الحفيظ ميلاط, يوم الأحد بقسنطينة, بأن الهيئة التي يمثلها "مصرة و عازمة على رفع التحديات والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة" خلال استفتاء الفاتح من نوفمبر المقبل على مراجعة الدستور.

وأوضح السيد ميلاط خلال إشرافه على حفل تنصيب منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لولايات قسنطينة وميلة وجيجل وسكيكدة وأم البواقي وخنشلة وذلك بقصر الثقافة مالك حداد, أن "استفتاء الفاتح من نوفمبر المقبل سيشكل مرحلة حاسمة في بناء جزائر جديدة وأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مجندة لضمان النجاح لهذا الاستحقاق الانتخابي".

وأكد نفس المسؤول بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد جددت ثقتها في منسقيها لأنهم اكتسبوا خبرة كبيرة في رئاسيات 12 ديسمبر الأخير".

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وأضاف في هذا السياق بأن التكامل الموجود بين مختلف تركيبات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستسمح "بضمان الشفافية لهذا الحدث الهام والسهر على نزاهة الاقتراع".

يذكر بأن نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كان قد قام السبت الماضي بتنصيب منسقي ولايات عنابة و الطارف و قالمة و سوق أهراس و تبسة.

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السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عازمة على المساهمة في بناء الجزائر الجديدة
  أدرج يـوم : الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 18:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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