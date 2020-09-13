السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: تنصيب منسقي أربع ولايات الجنوب الغربي للوطن

وأوضح السيد محمد الصغير سعداوي, خلال مراسم التنصيب التي جرت بمقر مندوبية ولاية بشار, أن " دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يتمثل خلال الإستفتاء القادم حول مراجعة الدستور المقرر تنظيمه في الفاتح من نوفمبر المقبل, في ضمان شفافية وإنجاح هذا الموعد الإنتخابي سواء على مستوى المركزي أو المحلي, وذلك من خلال التنسيقيات الولائية".

وأشار "أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومن خلال المندوبيات الولائية تعمل على حماية الاختيار والسيادة الشعبية في كنف احترام قوانين الجمهورية", مضيفا في السياق ذاته "أن واجبنا يتمثل في المساهمة في حماية اختيار الشعب خلال الاستفتاء القادم لمراجعة الدستور المقترح من قبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".

وأكد السيد سعداوي في ختام هذا الحفل الذي جرى بحضور مسؤولي الولاية الذين يمثلون المديريات التي لها صلة مباشرة بسير الإستفتاء "أن منسقي ولايات بشار وتندوف والنعامة والبيض, الذين جدد فيهم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي الثقة, من واجبهم ومن مهامهم العمل على إنجاح الإستفتاء القادم حول الدستور, حتى يكون موعدا حقيقيا لإختيار المواطنين لدولة قوية ومستقرة".

وهؤلاء المنسقين لولايات الجنوب الغربي للوطن هم السادة عبد الله فاسي ( بشار) ومحمود شراد ( تندوف) وفتحي بن جديد (النعامة) وبوبكر حميان (البيض).