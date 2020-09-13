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تنزانيا مستعدة لتطوير علاقاتها أكثر مع الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 17:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر - أكد سفير تنزانيا بالجزائر, جاكوب جيديون كينغو, الأحد بالجزائر العاصمة, أن بلده مستعد لتطوير علاقاته أكثر مع الجزائر.

وصرح السيد جيديون كينغو للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي تسلم أوراق اعتماده سفيرا جديدا لتنزانيا في الجزائر, أن "علاقاتنا مع الجزائر تعود إلى سنوات الستينات ومنذ افتتاح سفارتنا بالجزائر سنة 2017, نرغب في تحقيق قيمة مضافة لعلاقاتنا الثنائية وإعطاء دفع أكبر لعلاقاتنا الاقتصادية".

وأضاف سفير تنزانيا أن المسائل الاقتصادية كانت محور لقائه مع الرئيس تبون لاسيما في مجال السياحة والأعمال, مشيرا إلى أنه "حان الوقت للبلدان الإفريقية أن تركز على تطوير علاقاتها الاقتصادية".

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تنزانيا مستعدة لتطوير علاقاتها أكثر مع الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 17:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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