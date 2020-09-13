البرتغال يطمح لتطوير أكبر لعلاقاته مع الجزائر

الجزائر - اكد سفير جمهورية البرتغال السيد لويز مانويل دي ماغالاس دي ألبيكركل اليوم الاحد في الجزائر العاصمة, أن دولته تطمح لتطوير "اكبر" لعلاقاتها "العريقة و المتينة" مع الجزائر.

و صرح السيد دي ألبيكركل للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية حيث سلمه اوراق اعتماده كسفير جديد لبلاده في الجزائر أن "الجزائر و البرتغال تجمعهما علاقات عريقة و متينة ليس فقط على المستوى السياسي بل على المستوى الاقتصادي ايضا", مضيفا "ان تواجدي بالجزائر يهدف الى تطوير أكثر للعلاقات و اتمنى ان أنجح في مهمتي هذه".

و قال السفير في ذات السياق انه أبلغ الرئيس تبون دعوة من نظيره البرتغالي لزيارة البرتغال.

من جهة اخرى, ذكر الدبلوماسي البرتغالي بان الجزائر هي "ثالث أقرب عاصمة" للشبونة مقارنة مع الدول الاخرى التي تعتقد ان لها علاقات اكثر ودا معنا".

و اعتبر في هذا الاطار أنه من المهم أن نعرف الجزائريين بالبرتغال و البرتغاليين بالجزائر.