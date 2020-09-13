Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البرتغال يطمح لتطوير أكبر لعلاقاته مع الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 17:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر - اكد سفير جمهورية البرتغال السيد لويز مانويل دي ماغالاس دي ألبيكركل اليوم الاحد في الجزائر العاصمة, أن دولته تطمح لتطوير "اكبر" لعلاقاتها "العريقة و المتينة" مع الجزائر.

و صرح السيد دي ألبيكركل للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية حيث سلمه اوراق اعتماده كسفير جديد لبلاده في الجزائر أن "الجزائر و البرتغال تجمعهما علاقات عريقة و متينة ليس فقط على المستوى السياسي بل على المستوى الاقتصادي ايضا", مضيفا "ان تواجدي بالجزائر يهدف الى تطوير أكثر للعلاقات و اتمنى ان أنجح في مهمتي هذه".

و قال السفير في ذات السياق انه أبلغ الرئيس تبون دعوة من نظيره البرتغالي لزيارة البرتغال.

من جهة اخرى, ذكر الدبلوماسي البرتغالي بان الجزائر هي "ثالث أقرب عاصمة" للشبونة مقارنة مع الدول الاخرى التي تعتقد ان لها علاقات اكثر ودا معنا".

و اعتبر في هذا الاطار أنه من المهم أن نعرف الجزائريين بالبرتغال و البرتغاليين بالجزائر.

كلـمات مفتـاحيــة :
البرتغال يطمح لتطوير أكبر لعلاقاته مع الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 17:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.13

بكالوريا 2020: امتحانات اليوم الأول جرت في ظروف حسنة رغم الظرف الاستثنائي

20.09.13

حزب "تاج" يدعو المواطنين الى المشاركة القوية في الاستفتاء على تعديل الدستور

20.09.13

مشروع تعديل وثيقة الدستور المعروضة للاستفتاء "تعكس إرادة سياسية حقيقية للتغيير"

20.09.13

كورونا: 247 إصابة جديدة, 162 حالة شفاء و7 وفيات

20.09.13

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: تنصيب منسقي أربع ولايات الجنوب الغربي للوطن

20.09.13

تنزانيا مستعدة لتطوير علاقاتها أكثر مع الجزائر

الأكثــر قـراءة

20.09.07

إتفاقية لإحداث مؤسسات ناشئة في مجالات التراث والثقافة والفنون

20.09.07

رزيق : الجزائر تسعى الى اختراق السوق الافريقية تجاريا

20.09.08

وهران : تكوين ممثلين في تقنية سيكودراما

20.09.08

بشار: العديد من الفنانين الأفارقة والأمريكيين في لقاء فني بتاغيت في فبراير القادم

20.09.08

تنصيب لجنة عمل لإصلاح منظومة الكتاب

20.09.08

قاعدة لوجستية للتصدير وترقية التجارة الخارجية نحو بلدان الجوار الإفريقي