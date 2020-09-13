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كوت ديفوار يبدي استعداده لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 16:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 84 مرات

الجزائر - أكد سفير جمهورية كوت ديفوار, السيد ساحي ألفونص فوهو, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أنه كلف بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين بلده والجزائر.

و أكد السفير في تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي تسلم أوراق اعتماده سفيرا جديدا لكوت ديفوار في الجزائر, أن "المهمة السامية التي أوكلت لي في هذا البلد الكبير والجميل هي تعزيز أواصر الصداقة والتعاون التي تربط بلدينا, وقد طمأنني الرئيس تبون بشأن دعم الجزائر لإنجاح مهمتي".

واغتنم السفير الإيفواري الفرصة لدعوة المؤسسات والمستثمرين الجزائريين لتوجيه استثماراتهم لكوت ديفوار.

وقال بهذا الخصوص "أدعو رسميا المؤسسات والمستثمرين الجزائريين الذين أثبتوا تجربتهم وكفاءتهم في العالم أجمع للتوجه إلى كوت ديفوار, فهو بلد الفرص والمستقبل والورشات المفتوحة".

كلـمات مفتـاحيــة :
كوت ديفوار يبدي استعداده لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 16:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 84 مرة   شارك

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