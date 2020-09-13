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الجزائر تبدي استعدادها لمرافقة بوركينافاسو في مكافحة الارهاب

  أدرج يـوم : الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 15:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 69 مرات
الجزائر تبدي استعدادها لمرافقة بوركينافاسو في مكافحة الارهاب

الجزائر- كشف سفير جمهورية بوركينافاسو, السيد عومارو سادو يوم الأحد بالجزائر العاصة عن تلقيه تطمينات من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون بخصوص "استعداد" الجزائر ل"مرافقة" بلده في مكافحة الارهاب.

و قال السيد سادو عقب استقبال خصه به رئيس الجمهورية إن "الرئيس تبون طمأنني بخصوص استعداد الجزائر لمرافقة بلادي و منطقة الساحل بصفة عامة في مكافحة الارهاب الذي يبقى التحدي الرئيسي".

و أضاف السيد سادو الذي سلم لرئيس الدولة أوراق اعتماده كسفير جديد لبوركينافاسو في الجزائر, أنه تطرق مع رئيس الجمهورية إلى التعاون الثنائي, لا سيما الجانب الاقتصادي, مبرزا رغبة البلدين في العمل على تسهيل مبادلاتهما.

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من جهة أخرى, أشار السيد سادو أنه أبلغ بهذه المناسبة "تحيات شعب بوركينافاسو للشعب الجزائري الذي رافقه في جميع التحديات التي عرفناها على الصعيد الوطني أو الجهوي ضد انعدام الأمن".

آخر تعديل على الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 19:01
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الجزائر تبدي استعدادها لمرافقة بوركينافاسو في مكافحة الارهاب
  أدرج يـوم : الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 15:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 69 مرة   شارك

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