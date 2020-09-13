الرئيس تبون يتلقى أوراق اعتماد أربعة سفراء

تاريخ تحديد افتتاح السنة الدراسية مرهون بتقارير اللجنة العلمية -

بكالوريا 2020: مترشحو الجزائر العاصمة يجتازون أول يوم من الامتحان في أجواء هادئة -

جراد يعطي إشارة تفكيك هيكل الفرن العالي رقم 1 بمركب سيدار الحجار -

التماس 12 و10 سنوات حبس نافذ في حق وزيري التضامن الاسبقين ولد عباس والسعيد بركات -

واجعوط: قطاع التربية وفر جميع الشروط لإنجاح امتحانات البكالوريا -

نشرة جوية خاصة: تساقط أمطار أحيانا رعدية على عدة ولايات من شرق البلاد -

جراد يعطي إشارة انطلاق امتحانات البكالوريا من عنابة -

ليبيا: الأمم المتحدة ترحب بمحادثات مونترو بسويسرا -

أزيد من 637 الف مترشح يشرعون في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا -

مالي: المجلس العسكري يعلن الإتفاق على مرحلة انتقالية لمدة 18 شهرا -

عملية توزيع سكنات البيع بالإيجار مستمرة -

إلتماس أحكام بالسجن تتراوح بين 10 و 20 سنة في حق الإخوة كونيناف -

انعقاد ندوتين جامعيتين للغرب والشرق لتقييم استئناف النشاطات البيداغوجية -

النطق بعقوبة الحبس الأولى بسبب تسريب مواضيع شهادة التعليم المتوسط -

السيد قوجيل يدعو الشعب الجزائري الى التصويت ب قوة على التعديل الدستوري -

12 مليار دولار فاتورة الخدمات المستوردة من الخارج -

تيسمسيلت: انطلاق فعاليات الجامعة الصيفية القرآنية الافتراضية -

الاغواط : دعوة الزوايا والجمعيات الدينية للتواجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على المرجعية -

خليفة أونيسي يؤكد على ضرورة التصدي بحزم لكل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المواطن -