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الرئيس تبون يتلقى أوراق اعتماد أربعة سفراء

  أدرج يـوم : الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 14:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات

الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة, أوراق اعتماد أربعة سفراء لدى الجزائر، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "انتظم صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية حفل تلقى اثناءه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة لدى الجزائر".

وهؤلاء السفراء الجدد المعتمدون هم على التوالي:

- سعادة سفير جمهورية بوركينافاسو, السيد عومارو سادو

- سعادة سفير جمهورية كوت ديفوار السيد ساحي ألفونص فوهو

- سعادة سفير جمهورية البرتغال السيد لويز مانويل دي ماغالاس دي ألبيكرك

- سعادة سفير جمهورية تنزانيا المتحدة السيد جاكوب جيديون كينغو

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"وقد جرى حفل تقديم أوراق الاعتماد بحضور كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية و وزير الشؤون الخارجية اللذين حضرا أيضا استقبال رئيس الجمهورية تباعا لهؤلاء السفراء الجدد", حسب البيان.

آخر تعديل على الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 14:57
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الرئيس تبون يتلقى أوراق اعتماد أربعة سفراء
  أدرج يـوم : الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 14:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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