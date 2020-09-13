جراد تاريخ تحديد افتتاح السنة الدراسية الجديدة "مرهون بتقارير اللجنة العلمية"

وأوضح السيد جراد خلال نزوله ضيفا على حصة بإذاعة الجزائر من عنابة أن الوضعية الصحية الخاصة بفيروس كوفيد-19 "مستقرة اليوم على مستوى البلاد بفضل اتباع البروتوكولات الوقائية و وعي الأسر الجزائرية".
وبالمناسبة، دعا الوزير الأول إلى ضرورة "الإبقاء على درجة الحذر واليقظة" مؤكدا أن "الأمر يتعلق بصحة المواطن قبل كل شيء".
وكان الوزير الأول، مرفوقا بكل من وزيري التربية الوطنية محمد واجعوط و وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، قد أعطى صباح اليوم بعنابة بمركز الامتحان بمتوسطة شايب العربي إشارة الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020 التي تقدم لاجتيازها على المستوى الوطني 637 ألف مترشح.
إثرها زار الوزير الأول مركب سيدار الحجار حيث أشرف على إعطاء إشارة تفكيك هيكل الفرن العالي رقم 1 و الشروع في استغلال بقاياه كمادة أولية لإنتاج الحديد والصلب.