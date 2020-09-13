Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جراد تاريخ تحديد افتتاح السنة الدراسية الجديدة "مرهون بتقارير اللجنة العلمية"

  أدرج يـوم : الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 13:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

عنابة - أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم الأحد من عنابة أن "تاريخ افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2020-2021 مرتبط أساسا بتقارير اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا".

وأوضح السيد جراد خلال نزوله ضيفا على حصة بإذاعة الجزائر من عنابة أن الوضعية الصحية الخاصة بفيروس كوفيد-19 "مستقرة اليوم على مستوى البلاد بفضل اتباع البروتوكولات الوقائية و وعي الأسر الجزائرية".

وبالمناسبة، دعا الوزير الأول إلى ضرورة "الإبقاء على درجة الحذر واليقظة" مؤكدا أن "الأمر يتعلق بصحة المواطن قبل كل شيء".

وكان الوزير الأول، مرفوقا بكل من وزيري التربية الوطنية محمد واجعوط  و وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، قد أعطى صباح اليوم بعنابة بمركز الامتحان بمتوسطة شايب العربي إشارة الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020 التي تقدم لاجتيازها على المستوى الوطني 637 ألف مترشح.

إثرها زار الوزير الأول مركب سيدار الحجار حيث أشرف على إعطاء إشارة تفكيك هيكل الفرن العالي رقم 1 و الشروع في استغلال بقاياه كمادة أولية لإنتاج الحديد والصلب.

كلـمات مفتـاحيــة :
جراد تاريخ تحديد افتتاح السنة الدراسية الجديدة "مرهون بتقارير اللجنة العلمية"
  أدرج يـوم : الأحد, 13 أيلول/سبتمبر 2020 13:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.13

امتحان شهادة البكالوريا بغرب البلاد : إجراءات احترازية صارمة للوقاية من فيروس كورونا

20.09.13

مشروع تعديل وثيقة الدستور المعروضة للاستفتاء "تعكس إرادة سياسية حقيقية للتغيير"

20.09.13

الرئيس تبون يتلقى أوراق اعتماد أربعة سفراء

20.09.13

ليبيا: عقيلة صالح يرحب بمخرجات اجتماع "مونترو"

20.09.13

جراد تاريخ تحديد افتتاح السنة الدراسية الجديدة "مرهون بتقارير اللجنة العلمية"

20.09.13

تاريخ تحديد افتتاح السنة الدراسية "مرهون بتقارير اللجنة العلمية"

الأكثــر قـراءة

20.09.07

إتفاقية لإحداث مؤسسات ناشئة في مجالات التراث والثقافة والفنون

20.09.07

رزيق : الجزائر تسعى الى اختراق السوق الافريقية تجاريا

20.09.08

بشار: العديد من الفنانين الأفارقة والأمريكيين في لقاء فني بتاغيت في فبراير القادم

20.09.08

وهران : تكوين ممثلين في تقنية سيكودراما

20.09.08

قاعدة لوجستية للتصدير وترقية التجارة الخارجية نحو بلدان الجوار الإفريقي

20.09.08

تنصيب لجنة عمل لإصلاح منظومة الكتاب