إلتماس أحكام بالسجن تتراوح بين 10 و 20 سنة في حق الإخوة كونيناف

الجزائر - التمست السبت النيابة العامة لدى محكمة سيدي امحمد أحكاما تتراوح بين 10 و 20 سنة سجنا نافذا ضد الإخوة كونيناف الثلاث و مسير مجمع كوجي سي (KouGC) الذي يملكونه، قدور بن طاهر مع حجز ممتلكاتهم داخل و خارج البلاد.

و يتابع الإخوة الثلاثة وهم رضا وعبد القادر كريم و طارق-نوح كونيناف, الذين تم إيداعهم يوم 24 أبريل 2019 الحبس المؤقت, بتهم تتعلق ب"استغلال النفوذ" و "تبييض الاموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة" و "تحويل عقارات و امتيازات" و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية".

و يتابع ايضا في هذه القضية اختهم سعاد نور (المتواجدة في حالة فرار بالخارج).

و التمست النيابة 18 سنة سجنا نافذا في حق رضا و 15 سجنا في حق كل من طارق-نوح و عبد القادر-كريم و 10 سنوات في حق قدور بن طاهر مرفوقة بغرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج للمتهمين الأربع.

و تم التماس الحكم الأقسى في حق سعاد-نور ب20 سنة سجنا نافذا مرفوقة بغرامة مالية تقدر ب8 ملايين دج و إطلاق مذكرة توقيف دولية في حقها.

و تم التماس أحكام تتراوح بين 3 و 6 سنوات مرفوقة بغرامة مالية تقدر ب 1 مليون دج في حق 10 متهمين آخرين متورطين في القضية لا سيما إطارات من وزارات الصناعة و الفلاحة و الري و الطاقة و الاتصالات و قطاعات أخرى تحصل فيها مجمع كو جي سي على صفقات.

و حسب الطرف المدني فقد تسبب مجمع كو جي سي من خلال فروعه بخسائر للخزينة العمومية تقدر بأكثر من "260 مليار دج منها 186 مليار بسبب القروض غير المبررة التي منتحتها له البنوك العمومية و 75 مليار دج بسبب منحه امتيازات غير مستحقة".

و قد تم استئناف محاكمة الإخوة كونيناف اليوم السبت بمحكمة سيدي امحمد من خلال الاستماع للأشخاص المعنويين الممثلين القانونيين للعديد من فروع مجمع كو جي سي الذين أكدوا أنهم لم يكونوا على علم بظروف منح المجمع الصفقات و لا بالقروض الممنوحة لبعض الفروع من قبل الصندوق الوطني للاستثمارات و بنك الفلاحة و التنمية الريفية و لا حتى بالمزايا التي حصب عليها في مجال العقار.

و تم اليوم الاستماع إلى المتهمين الرئيسيين و هم الإخوة رضا وعبد القادر كريم و طارق-نوح كونيناف و مسير مجمع "كو جي سي" (KouGC) الذي يملكونه، قدور بن طاهر.

و خصصت جلسة يوم الخميس من المحاكمة التي استأنفت يوم الأربعاء الفارط للاستماع للمتهمين غير المسجونين في قضايا متعلقة اساسا بالفساد لاسيما للمسؤولين المركزيين و الجهويين و مسيري وكالات تابعة لمختلف الدوائر الوزارية التي ابرم معها مجمع "كو جي سي" (KouGC) صفقات لانجاز مشاريع في المجال الصناعي.

و تم الاستماع للمتهمين حول "التغييرات الجذرية" المسجلة على مستوى بنود بعض الصفقات المبرمة و العقود الموقعة لاسيما تغيير تكاليف و اجال انجاز مشاريع كالتي كانت مقررة في فضاءات صناعية تابعة للمجمع بعين وسارة و قصر البخاري.