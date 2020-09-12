محاكمة الإخوة كونيناف: إلتماس أحكام بالسجن تتراوح بين 10 و 20 سنة ضد المتهمين الرئيسيين -

انعقاد ندوتين جامعيتين للغرب والشرق لتقييم استئناف النشاطات البيداغوجية -

النطق بعقوبة الحبس الأولى بسبب تسريب مواضيع شهادة التعليم المتوسط -

السيد قوجيل يدعو الشعب الجزائري الى التصويت ب قوة على التعديل الدستوري -

12 مليار دولار فاتورة الخدمات المستوردة من الخارج -

تيسمسيلت: انطلاق فعاليات الجامعة الصيفية القرآنية الافتراضية -

الاغواط : دعوة الزوايا والجمعيات الدينية للتواجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على المرجعية -

خليفة أونيسي يؤكد على ضرورة التصدي بحزم لكل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المواطن -

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا جامعا بشأن كوفيد-19 -

السيد جراد يقوم يوم الأحد بزيارة عمل لولاية عنابة -

تندوف : عدة اقتراحات لتوسيع وحماية شجرة الأرقان -

أشغال عمومية: ضرورة تعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية في الخارج -

معسكر : إجراءات استعجالية لحل مشكل مياه السقي بسهل هبرة -

كورونا: 255 إصابة جديدة, 152 حالة شفاء و6 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة -

القانون المتعلق بمحاربة الفساد والوقاية منه محل مراجعة -

عملية توزيع سكنات البيع بالإيجار مستمرة -

استئناف نشاط الصيد: وزارة الداخلية تذكر بضرورة التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية -

الجزائر تسعى لتصدير خدمات الأشغال العمومية خاصة لافريقيا -

الصحراء الغربية: تأجيل تنظيم ندوة الإيكوكو إلى السنة المقبلة بسبب فيروس كورونا -