السيد جراد يقوم يوم الأحد بزيارة عمل لولاية عنابة

الجزائر- سيقوم السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، يوم الأحد، بزيارة عمل إلى ولاية عنابة، "أين سيشرف على انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2019 - 2020" , حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.

كما سيقوم الوزير الأول، خلال هذه الزيارة، "بتفقد مركب الحجار، أين سيقدم له عرض حول مخطط التنمية للمركب، وذلك في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي"، يضيف نفس المصدر.

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