تعديل الدستور: أعضاء من مجلس الامة يبرزون أهمية المشروع في تعزيز دولة الحق والقانون

الجزائر - أكد أعضاء من لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة في اجتماعها الموسع اليوم الجمعة لمناقشة مشروع التعديل الدستوري, أن هذا الاخير جاء لتعزيز أسس دولة الحق والقانون.

و قال عضو اللجنة حميد بوزكري أن مشروع الوثيقة تضمن ارساء جوانب قانونية تؤكد على أن الثوابت الوطنية للشعب الجزائري "غير قابلة" للتعديل بأي شكل من الاشكال, داعيا إلى تفعيل الاليات القانونية والمؤسساتية و التنظيمية التي من شأنها تجسيد هذا النص الدستوري على أرض الواقع مما يعزز دولة الحق والقانون.

واعتبر من جهته عضو المجلس بوجمعة زفان أن هذا المشروع "يفتح المجال للقيام بإحداث القطيعة وإجراء التغيير الجذري مع ممارسات الماضية", منوها بمبادرة رئيس الجمهورية التي أتاح من خلالها الفرصة للمواطنين وكل الفاعلين لابداء آرائهم.

"إن هذه المحطة تعد المنطلق والمسار الصحيح لقطار التغيير الجذري للذهنيات والسلوكات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" يقول السيد زفان- وهي السلوكات - كما قال- التي "كانت سببا في تحريف وتزييف عمل المؤسسات الشرعية عن الهدف الذي انشئت من أجله".

أما عضو اللجنة سعد عروس فقد أكد أن مشروع الدستور المعروض للمناقشة جاء "توافقيا" وشارك في اثرائه كل الشركاء الا انه تساءل بالمقابل عن كيفية تعامل الدولة ومؤسساتها مع الشعب خلال عملية الاستفتاء من منطلق اعادة الثقة بين الشعب والدولة بعد "الجرح الكبير الذي تسببت فيه العصابة في حق الشعب".

وتطرق العضو عبد الحق كازيتاني من جهته الى موضوع ومكانة إشراك المجتمع المدني في ترقية محتوى مشروع التعديل الدستوري ملحا على الاهمية التي يجب أن توليها السلطات العليا لدور الشباب خاصة في الحياة السياسية باعتبار هذه الفئة "عزة الوطن والضمان الاساسي لمستقبله".

و من جهته أكد عضو مجلس الأمة مليك خذيري أن النص القانون المتضمن تعديل الدستور سيكون "منعرجا حاسما سيقودنا حتما نحو احداث قطيعة فعلية و حقيقية مع الممارسات اللامسؤولة والتصرفات غير المقبولة التي شابت الفترة الماضية", مبرزا أن "التوافق حول الدستور سيكون بمثابة اطار وطني يفضي الى اصلاح ميكانزمات الحكامة".

وأضاف نفس المسؤول أن مشروع الدستور المعروض "يبقى على العموم وثيقة جامعة وافية ملمة الى حد كبير بالمطالب المشروعة والمعبر عنها من طرف الجزائريات و الجزائريين".

ومن جهته اعتبر عضو مجلس الامة قرينيك الحاج عبد القادر أن هذا التعديل الدستوري جاء "ليكرس مبدأ التوازن والفصل بين السلطات و تعزيز دور البرلمان بغرفتيه", و"دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" التي تعد –كما قال "حجر الزاوية ومهد الديمقراطية".

وكانت اللجنة القانونية بمجلس الامة قد استعمت خلال الصبيحة الى عرض الوزير الاول عبد العزيز جراد بخصوص موضوع التعديل الدستوري, متبوعة بمداخلات رؤساء الكتل البرلمانية للمجلس.

للاشارة، سيخصص مجلس الامة يوم غد السبت جلسة علنية لتقديم نص القانون باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة.