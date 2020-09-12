الفاتح من نوفمبر المقبل "محطة ثانية لتعميق الثقة في العملية الانتخابية"

القانون المتعلق بمحاربة الفساد والوقاية منه محل مراجعة -

استئناف نشاط الصيد: وزارة الداخلية تذكر بضرورة التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية -

الجزائر تسعى لتصدير خدمات الأشغال العمومية خاصة لافريقيا -

الصحراء الغربية: تأجيل تنظيم ندوة الإيكوكو إلى السنة المقبلة بسبب فيروس كورونا -

السيد قوجيل يدعو الشعب الجزائري الى التصويت ب قوة على التعديل الدستوري -

إعادة فتح نشاط الصيد البري ابتداء من 15 سبتمبر -

السيد قوجيل يدعو الشعب الجزائري الى التصويت ب قوة على التعديل الدستوري -

12 مليار دولار فاتورة الخدمات المستوردة من الخارج -

الدولة مصممة على تشجيع التصدير خارج المحروقات -

فرقاطة إسبانية من المجموعة البحرية الدائمة الثانية للناتو ترسو بميناء الجزائر -

حماد: انتخابي سيسمح بإنهاء العهدة الأولمبية في جو هادئ -

مشروع تعديل الدستور يسمح بإقامة التوازن بين السلطات وترقية العمل السياسي -

انتخابات اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: عبد الرحمن حماد رئيسا جديدا -

بكالوريا 2020 : أزيد من 637 ألف مترشح يشرعون يوم الأحد في اجراء الاختبارات -

أعضاء مجلس الامة يصادقون على نص القانون المتضمن تعديل الدستور -

الجزائر تجدد تأكيدها بالأمم المتحدة على التزامها بتعزيز قيم السلم -

ورشة وطنية لدراسة إمكانية حصول خريجي الزوايا على شهادات تعليمية -

جبهة البوليساريو تطالب المينورسو باستعادة دورها كاملا بعيدا عن ابتزازات المغرب -

كورونا: 264 إصابة جديدة، 161 حالة شفاء و 8 وفيات -