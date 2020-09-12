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فرقاطة إسبانية من المجموعة البحرية الدائمة الثانية للناتو ترسو بميناء الجزائر

  أدرج يـوم : السبت, 12 أيلول/سبتمبر 2020 15:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
فرقاطة إسبانية من المجموعة البحرية الدائمة الثانية للناتو ترسو بميناء الجزائر

الجزائر- رست يوم السبت بميناء الجزائر، الفرقاطة الإسبانية "ESPS ALVARO DE BEZAN F-101" من المجموعة البحرية الدائمة الثانية للناتو المسماة "SNMG-2" في توقف يدوم ثلاثة (03) أيام، وهذا في إطار التعاون العسكري مع منظمة حلف شمال الأطلسي، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في مستهل هذا التوقف، قام قائد المجموعة البحرية الدائمة الثانية لمنظمة الناتو، مرفوقا بقائد الفرقاطة الإسبانية، بزيارة مجاملة للسيد قائد الواجهة البحرية الوسطى/ ن.ع 1".

وبالمناسبة --يضيف البيان-- "ستقوم وحدة (01) عائمة من قواتنا البحرية، بالتنسيق مع سفينة من المجموعة البحرية الدائمة الثانية للناتو، بتنفيذ تمرين في البحر من نوع PASSEX".

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ويندرج هذا التوقف في سياق نشاطات التعاون العسكري بين وزارة الدفاع الوطني ودول منظمة الحلف الأطلسي في مجال الدفاع بهدف "تعزيز تبادل الخبرات وتطوير قدرات قواتنا المسلحة".

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فرقاطة إسبانية من المجموعة البحرية الدائمة الثانية للناتو ترسو بميناء الجزائر
  أدرج يـوم : السبت, 12 أيلول/سبتمبر 2020 15:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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