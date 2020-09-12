فرقاطة إسبانية من المجموعة البحرية الدائمة الثانية للناتو ترسو بميناء الجزائر

الجزائر- رست يوم السبت بميناء الجزائر، الفرقاطة الإسبانية "ESPS ALVARO DE BEZAN F-101" من المجموعة البحرية الدائمة الثانية للناتو المسماة "SNMG-2" في توقف يدوم ثلاثة (03) أيام، وهذا في إطار التعاون العسكري مع منظمة حلف شمال الأطلسي، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح نفس المصدر أنه "في مستهل هذا التوقف، قام قائد المجموعة البحرية الدائمة الثانية لمنظمة الناتو، مرفوقا بقائد الفرقاطة الإسبانية، بزيارة مجاملة للسيد قائد الواجهة البحرية الوسطى/ ن.ع 1".

وبالمناسبة --يضيف البيان-- "ستقوم وحدة (01) عائمة من قواتنا البحرية، بالتنسيق مع سفينة من المجموعة البحرية الدائمة الثانية للناتو، بتنفيذ تمرين في البحر من نوع PASSEX".

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ويندرج هذا التوقف في سياق نشاطات التعاون العسكري بين وزارة الدفاع الوطني ودول منظمة الحلف الأطلسي في مجال الدفاع بهدف "تعزيز تبادل الخبرات وتطوير قدرات قواتنا المسلحة".