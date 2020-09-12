مشروع تعديل الدستور يسمح بإقامة التوازن بين السلطات وترقية العمل السياسي -

انتخابات اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: عبد الرحمن حماد رئيسا جديدا -

بكالوريا 2020 : أزيد من 637 ألف مترشح يشرعون يوم الأحد في اجراء الاختبارات -

أعضاء مجلس الامة يصادقون على نص القانون المتضمن تعديل الدستور -

الجزائر تجدد تأكيدها بالأمم المتحدة على التزامها بتعزيز قيم السلم -

ورشة وطنية لدراسة إمكانية حصول خريجي الزوايا على شهادات تعليمية -

جبهة البوليساريو تطالب المينورسو باستعادة دورها كاملا بعيدا عن ابتزازات المغرب -

كورونا: 264 إصابة جديدة، 161 حالة شفاء و 8 وفيات -

رؤساء الكتل البرلمانية: مشروع الدستور يرسي قواعد دولة مؤسسات قوية وعادلة -

ليبيا: محادثات مونترو تعبد الطريق لمرحلة الحل الشامل -

جراد: الدستور القادم يؤسس لدولة تعمل على خدمة المواطن -

بكالوريا 2020: تسخير أكثر من 15 ألف شرطي لتأمين مراكز الامتحان -

البليدة: إطلاق عدة عمليات لإعادة تهيئة ملعب مصطفى تشاكر -

اللجنة الأولمبية الجزائرية: أربعة متنافسين للظفر بمنصب الرئيس -

تحضيرات أولمبياد-2021: المنتخب الوطني للشراع في تربص ثاني بالجزائر شاطئ -

بلحسين: التحقيقات الوبائية هي الحل الوحيد لحصر الجائحة -

افتتاح قاعات الرياضة التابعة للخواص تدريجيا ابتداء من 15 سبتمبر -

الرابطة الأولى تسلط عقوبة توقيف ملال لمدة سنتين من كل نشاط مع اقتراح شطبه مدى الحياة -

بكالوريا: واجعوط يدعو الى التطبيق الصارم للتدابير التنظيمية والامنية -