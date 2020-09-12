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أعضاء مجلس الامة يصادقون على نص القانون المتضمن تعديل  الدستور

  أدرج يـوم : السبت, 12 أيلول/سبتمبر 2020 13:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
أعضاء مجلس الامة يصادقون على نص القانون المتضمن تعديل  الدستور

الجزائر- صادق أعضاء مجلس الأمة, يوم السبت, بالأغلبية, على نص القانون المتضمن تعديل الدستور, وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة, صالح قوجيل, بحضور الوزير الأول, عبد العزيز جراد.

وقبل ذلك, كان الوزير الأول قد قدم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور, تلاه تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس.

 وكان الوزير الأول قد قدم أمس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية عرضا حول مضمون نص القانون الذي حظي بمناقشة من قبل أعضاء اللجنة وكذا مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية.

  للإشارة ,فقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الفارط على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.

اقرأ أيضا : قوجيل: الدستور المنتظر ليس "مرحليا"

 وسيعرض التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر القادم.

               

 

 

آخر تعديل على السبت, 12 أيلول/سبتمبر 2020 13:53
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أعضاء مجلس الامة يصادقون على نص القانون المتضمن تعديل  الدستور
  أدرج يـوم : السبت, 12 أيلول/سبتمبر 2020 13:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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