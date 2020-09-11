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ورشة وطنية لدراسة إمكانية حصول خريجي الزوايا على شهادات تعليمية

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 أيلول/سبتمبر 2020 17:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 49 مرات
ورشة وطنية لدراسة إمكانية حصول خريجي الزوايا على شهادات تعليمية

الجلفة - أعلن مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية، السيد عيسى بلخضر، يوم الجمعة بالجلفة عن تنظيم قريب لورشة وطنية ستعكف على دراسة امكانية حصول خريجي الزوايا على شهادات نهاية التعليم.

و أوضح السيد بلخضر خلال إشرافه على لقاء مع ممثلي الزوايا و المدارس القرآنية و الجمعيات الدينية بقاعة المحاضرات الكبرى بجامعة "زيان عاشور"، أنه تقرر إعداد ورشة وطنية لدراسة امكانية حصول الطلبة المتخرجين من المدارس التي تعتمد برامجها على المرجعية الدينية فقها وتربية وعقيدة، على شهادات".

واعتبر أن هؤلاء الطلبة "هم خير زاد للبلد في هذه المرحلة وخير من يدافع عن الهوية والذاكرة الوطنية ومن ثمة لابد من إيجاد صيغة قانونية حتى تكون لهم شهادات يواصلون بها تعليمهم أو يوظفون بها".

وقال السيد بلخضر : "شرعنا في دراسة بالنسيق مع وزارتي الشؤون الدينية و التعليم العالي لنجد مخرجا في أقرب الأوقات لتوفير شهادات للمستويات المتعددة لخريجي الزاويا".

وأشار إلى أن الإعداد لورشة وطنية التي سوف يدعى لها ممثلو الولايات ومعظم الزوايا "ستثمر برسم برنامج توافقي و تقربي حتى يضاف لخريج الزاوية إلى جانب حفظ القرءان الكريم جانبي " الرواية" و"الدراية" ( أي العمل بالأحكام والقراءات) كما شرعت به بعض الزوايا التي أصبحت تدرس بالأحكام بالطريقة المغاربية وهو ما جعل إخواننا المشارقة يستفيدون من ذلك".

وأردف السيد بلخضر أن الورشة "ستعمل على الموافقة على برنامج شامل فيه الحد الأدنى من علوم اللغة وبعض من العلوم الشرعية ثم يسكمل في الجامعات".

آخر تعديل على الجمعة, 11 أيلول/سبتمبر 2020 19:18
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ورشة وطنية لدراسة إمكانية حصول خريجي الزوايا على شهادات تعليمية
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 أيلول/سبتمبر 2020 17:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 49 مرة   شارك

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