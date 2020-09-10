محاكمة الاخوة كونيناف: مواصلة الاستماع للمتهمين

و شهد اليوم الثاني من المحاكمة التي افتتحت امس الاربعاء الاستماع لاسيما للمسؤولين المركزيين و الجهويين و مسيري وكالات تابعة لمختلف الدوائر الوزارية التي ابرم معها مجمع "كو جي سي" (KouGC) صفقات لانجاز مشاريع في المجال الصناعي.

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و تم الاستماع للمتهمين حول "التغييرات الجذرية" المسجلة على مستوى بنود بعض الصفقات المبرمة و العقود الموقعة لاسيما تغيير تكاليف و اجال انجاز مشاريع كالتي كانت مقررة في فضاءات صناعية تابعة للمجمع بعين وسارة و قصر البخاري.

و يُتابع الإخوة الثلاثة وهم رضا وعبد القادر كريم و طارق-نوح كونيناف، الذين تم إيداعهم يوم 24 أبريل 2019 الحبس المؤقت، بتهم تتعلق ب"استغلال النفوذ" و "تبييض الاموال" و"الاستفادة من امتيازات غير مستحقة" و "تحويل عقارات و امتيازات" و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية".

و يتابع ايضا في هذه القضية كل من اختهم سعاد نور (المتواجدة في حالة فرار بالخارج) إضافة إلى مسير مجمع "كو جي سي" (KouGC) الذي يملكونه، قدور بن طاهر.