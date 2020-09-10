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انفجار مرفأ بيروت: سفير الجزائر لدى لبنان يشرف على استقبال باخرة المساعدات الجزائرية

  أدرج يـوم : الخميس, 10 أيلول/سبتمبر 2020 15:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

بيروت - أشرف سفير الجزائر لدى لبنان، عبد الكريم ركايبي، أول أمس الثلاثاء، بمرفأ بيروت، رفقة العميد الركن إلياس أبي أكرم، ممثل قائد الجيش اللبناني، على استقبال باخرة المساعدات الجزائرية الموجهة لجمهورية لبنان محملة بشحنة من مواد البناء تقدر بسبعة آلاف طن.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد السفير على تضامن الجزائر "التام" مع لبنان في الأزمة التي ألمت به إثر الدمار الذي خلفه الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن هذه المساعدات جاءت بناء على تعليمات رئيس الجمهورية الذي "أمر بالوقوف إلى جانب لبنان الشقيق لمساعدته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة".

ومن جانبه، أشاد ممثل قائد الجيش اللبناني،العميد الركن إلياس أبي أكرم، ب "تضامن الجزائر ووقوفها إلى جانب لبنان إثر المحنة التي ألمت به"، مجددا شكره وتقديره للجزائر على هذه "الهبة التضامنية المميزة".

كما نوهت مختلف وسائل الإعلام اللبنانية، بهذه "المساعدات و التضامن الكبير الذي تبديه الجزائر اتجاه لبنان"، مذكرة ب"دورها الفعال في إنجاز اتفاق الطائف".

و تجدر الاشارة إلى أن هذه الشحنة من المساعدات تندرج في "إطار الدفعة الثانية من المساعدات التي توجهها الجزائر للبنان حيث سبق وأن أرسلت أربع (4) طائرات محملة بمساعدات غذائية وطبية لفائدة ضحايا الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت".

كلـمات مفتـاحيــة :
انفجار مرفأ بيروت: سفير الجزائر لدى لبنان يشرف على استقبال باخرة المساعدات الجزائرية
  أدرج يـوم : الخميس, 10 أيلول/سبتمبر 2020 15:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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